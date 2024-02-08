龍年走春來這裡！動物園、兒童樂園　10大文教場館春節活動一次看

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台北市立動物園推出走春尋「龍」換好彩，初一發行「翻轉物種瀕危趨勢─山椒魚」（土龍）生肖年特色限量門票；初一至初五舉辦門票末3碼兌福袋活動；初一到初三上午11點有動物布偶開運紅包場，每人可領1份山椒魚開運紅包（每日限量500名，發完為止）；初一至初五教育中心有「尋龍高手」活動，持完成的尋寶單，說出完整通關密語，即可兌換禮物（每日限量300份）。
📌營業時間：2/9（除夕）休園。2/10至2/14（初一至初五）正常開園，9點至17點，最後入園時間為16點。
新竹市立動物園
新竹市立動物園春節期間不打烊，即日起至2月20日在歷史廊道、雨林廊道，推出「動物保育雙特展」；2月18日還有親子挑戰賽、說故事姊姊、集章換獎等活動。
📌營業時間：2/9（除夕）休園。2/10至2/14（初一至初五）正常開園，9點至17點，最後入園時間為16點半。
高雄壽山動物園
壽山動物園在春節期間推出「龍 time LONG see」系列活動，包括每天上午10點半進行「大遊行」，同時還有最受小朋友歡迎的鴨鴨木框畫親子DIY（限量上、下午各200份）及街頭藝人表演。
為呼應睽違10年重返愛河灣的黃色小鴨，動物園以鴨子為主題，設計多樣化的營隊活動，規劃鴨鴨黏土奇幻藝術家、親子益智動物解密、壽山呱呱樂探索營及塗鴉鴉頭套手作主題營隊，讓小朋友們從遊戲中學習更多有關動物保育的小知識。
📌營業時間：2/9（除夕）休園。2/10至2/14（初一至初五）正常開園，9點至17點，最後入園時間為16點半。
台北市兒童新樂園
兒童新樂園推出「龍年旺財、龍吼禮旺」活動，初一至初三生肖屬龍可免費入園，購買一日票可從早玩到晚，還有限量禮袋「龍」予恁！即日起至2月13日（初四）每日營運至晚上8點，加碼星光樂FUN券優惠價120元，遊玩體驗還有好禮大放送，多項好康讓遊客開春「龍吼禮旺」啦！
📌營業時間：2/9（除夕）休園。2/10至2/14（初一至初五）入園時間9點至20點。
國立台灣科學教育館
科教館春節推出「你龍我龍 其樂龍龍-金龍年特別活動」，民眾只要持有當日的任一入館憑證，就能獲得「行運一條龍」闖關酷卡，到展場找到「祥龍九式」並解開每道問題，就能獲得龍年賀歲小禮。
此外，還可以參加每日限定的龍年主題活動，從初一「隆冬隆冬搶龍舟」到初五的「賽龍舟」分別設計不同的遊戲關卡，讓參加者破關搶龍旗、換好禮；年節期間也有科學秀、科學劇等表演活動，以及一系列以生肖「龍」為發想的工作坊，可親手製作出別具意義的新年禮物。
📌營業時間：2/9除夕休館。2/8小年夜、2/10至2/14（初一至初五）9點至18點。
台北市立天文館
天文館春節初一至初五期間除屬龍觀眾享展示場免費，還推出宇宙劇場親子最喜愛的科學動畫片《與星星共舞》9:00場次，每場300位免費入場，憑當日劇場或宇宙探險票根還可以參加「尋找天龍珠」及「跟著噴火龍上太空」等龍年特別活動。
另外，即日起至2月29日期間，凡至天文館中庭與「龍來天文館」造景龍等處拍照打卡，即可免費領取「奧爾奇的太空冒險」圖卡，著色後再上傳到天文館臉書「台北天文通」活動貼文，還可以比讚拿禮物。
📌營業時間：2/9除夕休館。2/10（初一）9點至20點（觀測室開放至21點）。2/8小年夜、2/11至2/14（初二至初五）9點至17點。
國立故宮博物院
故宮南北院區春節連假期間天天開館不打烊。北院即日起推出「神龍蓋印尋寶樂—小故宮新年春聯紅包袋蓋印」活動，2月14日前民眾可至B1兒藝中心免費索取春聯／紅包袋，蓋上結合故宮典藏龍紋圖像的吉祥印章，把福氣滿滿的春聯／紅包袋帶回家。
北院大年初四下午於B1大廳，舉辦「《海上微光》新年古樂音樂會」，搭配「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」當期特展，邀請新生代古樂團《微光古樂集》演奏歐洲巴洛克古樂。
南院的部分，2月14日前憑蒜頭糖廠五分車當日車票票根或購票證明，可免費參觀嘉義故宮南院；春節期間完成闖關任務卡，可獲得扭蛋機會換取精美小禮物。
📌營業時間：2/8至2/14（小年夜至初五）正常對外開放。2/9除夕開放至下午16點止。
國立台灣博物館
台博館從2月11日大年初二到24日元宵節，推出新春主題活動「光，接龍就對了」。初二起為親子觀眾打造「地球YOU & ME－鯨奇石光跡」，在古生物館介紹鯨魚標本進到博物館的歷程；初三到初四「尋找樟小弟」在南門館教大小朋友如何為樟樹健康檢查。
2月15日到18日在古生物館推出「龍光煥發剪好運-共創大龍燈」活動，邀請大眾動手剪出心中的那隻恐龍；2月24日元宵節則有探索任務、夜間導覽、趣味闖關等活動。
📌營業時間：2/9除夕、2/10初一休館。2/11至2/14（初二至初五）9點半到17點。
國立海洋科技博物館
海科館在春節期間推出壽星獨享、龍來好運絹印體驗、神龍見首不見尾闖關體驗、北火熊分送紅包、美人魚藝術展演、館藏集章尋寶樂等活動，2月壽星在初一至初五，可享主題館、雙特展、潮境智能海洋館免費參觀。
另外，放置在海科館濱海遊憩區停車場的「潮境方舟1號」，春節期間化身為祈福方舟，將在初一至初六展開「新春快閃、媽祖祈福」活動，民眾可登船敬仰媽祖、參與祈福點燈，並能感受燈光、靈性音樂、精油芳香、溫暖茶飲等多感官體驗。現場還有扭蛋抽好禮活動（另售），包括經由媽祖加持過的天然精油蠟燭、花草精油平安米鹽、專屬姓名作詩、特製籤詩祝福，以及大發利市祈願卡等。
📌營業時間：2/9除夕休館。2/10至2/14（初一至初五）9點至17點。
國立自然科學博物館
科博館春節期間推出免費入館活動，在農曆春節期間2月11日至2月14日，只要是生肖屬龍或是姓名字中含有「龍」字邊字的觀眾，出示身分證、健保卡等證件，就能免費入館參觀展示場、科學中心、植物園、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區（太空、立體劇場除外）。
📌營業時間：2/9除夕、2/10初一休館。2/11至2/14（初二至初五）9點至17點。
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