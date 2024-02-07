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川普大挫敗！遭判「不享豁免權」　恐因密謀推翻2020大選結果受審

▲美國前總統川普（Donald Trump）近來官司纏身。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）近來官司纏身。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院，當地時間6日駁回川普的上訴請求，維持下級法院認為川普不再享有總統豁免權的裁決，可依密謀推翻2020年大選結果的罪名，接受刑事審判，這項裁決被視為川普的一大法律挫敗，而他的發言人則揚言繼續上訴。

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綜合《CNN》等美媒報導，聯邦上訴法院裁定，川普不能因其在總統任期內涉嫌犯下的罪而免於起訴，駁回了川普關於自己不應為企圖顛覆2020選舉結果負責的主張，直言他缺乏任何合法的自由裁量權來藐視聯邦刑法。

3位法官亨德森（Karen LeCraft Henderson）、潘（Florence Pan）、查爾茲（J. Michelle Childs）在判決意見書中寫道，如果總統負有「確保法律得到忠實執行」的憲法義務，而他卻是唯一能夠藐視這些法律、不受懲罰的官員，那將是一個「驚人的悖論」，即使總統也沒有無限犯罪的權力，川普的主張與所有美國人（包括前總統） 都受同樣法律管轄的原則形成「鮮明對比」。

法官們進一步補充說明，不能接受川普有關「總統擁有無限犯罪權力」的說法，因為這將抵消對行政權力最基本的檢查，即承認和執行選舉結果，而且川普作為前行政官員，現在已是普通公民，任何能在他擔任總統期間保護他的行政豁免權，都不再保護他免受此次起訴：「我們不能接受總統職位使前任（總統）在此後的所有時間裡都凌駕於法律之上。」

在長達57頁的裁決書中，法官們反覆強調，讓川普受審符合重大公眾利益，斷然駁回川普關於他的刑事起訴，會對未來政府產生「寒蟬效應」，讓後者決策時更加猶豫不決的說法。

川普遭到聯邦刑事起訴後，多次施展各種拖延戰術，其律師團仍設法將聯邦官司裁決時程延到2024年11月大選選舉日後，屆時他若再度當選總統，恐讓許多纏訟已久的法律問題更加複雜。

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