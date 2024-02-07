2/7天氣｜苗栗以北到宜蘭下雨降溫　過年初一最冷「這3區」探10度

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天氣風險氣象專家吳聖宇表示，預估今（7）隨著華南雲雨帶持續東移南壓，台灣附近的水氣會持續增多，白天期間降雨的範圍會從現在的北部、東北部擴展到中部以及花蓮地區，晚間會再進一步涵蓋到南部以及台東一帶，各地都會是陰雨的天氣。
各地容易下雨的天氣會一直持續到除夕（9）白天，除夕當晚水氣會再減少，西半部有機會慢慢轉變為多雲到陰的天氣，東半部則持續會有短暫陣雨。
到了大年初一（10）開始有比較乾的空氣移入，西半部大致為多雲天氣，山區仍可能有局部降雨，東半部則還是會有短暫陣雨發生。大年初二、初三（11~12）乾冷空氣明顯進入台灣上空，各地天氣穩定，東半部偶爾多雲，西半部可望是陽光普照。
大年初四、初五（13~14）轉變為高壓迴流東南到偏南風影響，東半部雲量增多，偶有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴，夜晚清晨在西半部可能有霧或低雲發展的情況，要留意是否影響交通安全以及飛機起降。
溫度方面，吳聖宇指出，預期中的強烈大陸冷氣團今（7）開始逐漸隨著雲雨帶南壓而南下，各地溫度由北往南緩慢下降，緩慢的逐漸轉冷，明後天小年夜至除夕（8~9）溫度繼續向下探底，大概要到初一（10）才會來到最低點，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10-12度，南部以及花東空曠地區低溫也會來到12~14度左右，這段期間因為降雨多，屬於濕冷型，因此白天也不會有明顯回溫的現象，人體的感受上會特別冷，提醒大家一定要多加注意身體健康。
後續因為冷空氣持續補充南下，因此預期低溫的情況會一直延續到初三（12）左右，只不過初一到初三轉為乾冷型，白天有陽光，溫度將會往上升，低溫的時間集中在夜晚到清晨輻射冷卻作用發威的時段，中部、北部、東北部空曠地區仍會有10度左右低溫發生的機會，局部單點甚至會低於10度，南部以及花東空曠地區也可能會有12度上下的低溫，日夜溫差變化明顯，早出晚歸的朋友要持續留意溫度差異的情況。
到了收假的初四、初五（13~14）有較暖的南風進入，白天溫度會更為升高，變得比較溫暖，但是夜晚清晨的溫度還是會比較偏涼，中北部、東北部空曠地區仍可能有12~14度低溫出現的可能性，日夜間溫度差異變化仍大，還是要多加注意。
濕冷冷氣團會下雪嗎？
吳聖宇表示，在濕冷的期間，尤其是除夕到初一（9~10）清晨，台灣高空的溫度夠低，加上有水氣通過，預估3000-3500公尺或以上的高山地區有出現降雪或冰霰的機會，初一白天後水氣逐漸轉乾，後續再出現降雪的可能性就會明顯下降，但是高空低溫的情況應該可以延續到初二（11），結冰、霧淞等現象應該還會維持一段時間，打算追雪的朋友可以多加注意最新的訊息。