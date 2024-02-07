MLB／超重磅！「書僮」Kershaw回歸 聯手大谷翔平組「宇宙道奇」
生涯至今16年都效力洛杉磯道奇（MLB）的Clayton Kershaw（柯蕭），在本季成為自由身後，一度傳出「書僮」Clayton Kershaw有可能加盟家鄉球隊德州遊騎兵，但今（7）日根據《紐約郵報》記者Joel Sherman表示，「Clayton Kershaw已經與道奇達成合約共識，職業生涯將邁向第17個賽季。」
記者張志宇/綜合報導
Clayton Kershaw休賽季時接受手術，以修復左肩肩盂肱韌帶與滑囊，並盼在今年8月左右復出，其中休賽季時道奇先是簽下大谷翔平、山本由伸，與透過交易換來Tyler Glasnow補強先發輪值，現在確定迎回Clayton Kershaw後，將為先發輪值再添深度。
現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，更曾拿下2014年國聯MVP、10度入選明星賽、拿下3座賽揚獎，並在2020年跟道奇隊一同奪下世界大賽冠軍。
此外Clayton Kershaw在今年例行賽出戰24場先發，主投131.2局，送出137次三振、防禦率率為2.46成績，其中投球局數更是Kershaw近4個球季最多，且若明年順利復出，將有望挑戰大聯盟生涯3000K的里程碑（僅差56次三振）。
值得一提，Clayton Kershaw自2008年登上大聯盟後，在近11個賽季，道奇全部都能打進季後賽，Clayton Kershaw隨隊拿下10座國西冠軍，3次國聯西區冠軍與1次世界大賽冠軍。
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