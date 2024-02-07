過年出遊！春節連假墾丁訂房不到7成　他喊不意外「一堆盤子價」

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墾丁旅宿業者感嘆，看到機場滿滿的人潮，不少在地同業已放棄春節住宿商機，更慘的是其他縣市同業也是「國旅不振」，認為前2年疫情間的「報復國旅」，如今變成「出國報復潮」，接下來的4月「台灣祭」及暑假值得觀察是否每下愈況。
墾丁過年期間房價有多貴？《NOWnews今日新聞》今（7）早9點實際上訂房網，查詢「墾丁國家公園」春節最熱的初一至初二（10~11）訂房，發現仍有59間住宿有空房，評價8.6顆星、周末一晚房價破2萬元的「夏都沙灘酒店」，現在只要1萬5000多元，評價8.9顆星的「承億文旅墾丁雅客小半島」原本周末每晚近1萬3000元，現在直接下殺56折，只要7191元。
事實上，墾丁不只春節連假訂房慘。根據墾丁國家公園各遊憩區遊客人數統計，2023年墾丁地區旅遊人次為262萬多人，比起仍受疫情影響的2022年253萬多人，成長不到10萬人次，比起疫情前2019年的400萬人次，仍幾乎腰斬未見復甦，甚至還比疫情前剛發生的2020年263萬人次還少。
墾丁不再具吸引力了嗎？開了28年的「墾丁麥當勞」去（2023）年10月停業，退出墾丁大街主戰場，讓人感嘆時代的眼淚。不過，溫暖舒適的墾丁風光明媚、步調優閒，還有超美的白色沙灘、熱鬧夜市，豐富水上活動不能錯過。不少飯店近來也推「一站式玩法」，結合住宿、餐飲、購物、休閒娛樂以及夜晚派對，為墾丁旅遊添亮點。
然而，屏東最強景點早已不是墾丁了！根據觀光署統計，屏東縣現在最強的景點是「車城福安宮」，2023年前11月有450萬餘人造訪此地，而隸屬於墾丁國家公園的「大鵬灣遊憩區」竟然也不是第二名，「林後四林平地森林園區」奪下亞軍，等於過去聯想到屏東只有墾丁的專屬封號，如今已經被其他景點給取代。
屏東縣政府則強調，今年除舉辦年度活動外，將積極參加國內外旅展，及辦理馬來西亞、越南、韓國、日本、新加坡等國外推介會，並邀請國外的網紅來踩線，推廣屏東的知名度，期待外國旅客補足國旅缺口。