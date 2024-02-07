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過年咖啡今起開喝！全家濃美式、拿鐵買1送1　7-11寄杯18元限今天

▲超商過年咖啡優惠提早開跑，全家今（7）日至2月14日前，門市特濃美式、特濃拿鐵買1送1，天天都有半價咖啡喝到開工。（圖／全家提供）
▲超商過年咖啡優惠提早開跑，全家今（7）日至2月14日前，門市特濃美式、特濃拿鐵買1送1，天天都有半價咖啡喝到開工。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆春節連假要來了！超商咖啡優惠也提早開跑，全家今（7）日至2月14日前，門市特濃美式、特濃拿鐵買1送1，天天都有半價咖啡喝到開工；7-11今（7）日APP行動隨時取有一日限定的品茶趣優惠，英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，原價35元、平均18元，門市則有大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。

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🟡全家便利商店

📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1

📍APP｜2月7日至2月14日
◾特大杯美式5杯168元
◾特大杯拿鐵4杯168元
◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元

▲全家APP春節優惠，大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元。（圖／全家提供）
▲全家APP春節優惠，大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元。（圖／全家提供）
◾大杯美式68杯1688元
◾大杯拿鐵55杯1688元
◾中杯單品美式40杯1688元
◾中杯單品拿鐵35杯1688元
◾大杯單品美式32杯1688元
◾大杯單品拿鐵29杯1688元
◾霜淇淋55支1688元
◾茶葉蛋60入588元（優惠活動至2月20日）
◾大杯美式388杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
◾大杯拿鐵318杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）

▲全家過年咖啡多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲全家過年咖啡多杯組優惠。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜2月7日限定

◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，原價35元、特價18元

◾珍珠奶茶買4送2，原價60元、特價40元

◾青梅冰茶買4送2，原價60元、特價40元

◾優格好多青買4送2，原價60元、特價40元

▲7-11一日品茶趣優惠登場，英式紅茶、青茶任選買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11一日品茶趣優惠登場，英式紅茶、青茶任選買10送10。（圖／7-11提供）
📍門市｜2月6日至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）

好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。

好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元

好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。

📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。

◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。

◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。

◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。

▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）

全家過年咖啡優惠！美式、拿鐵「買1送1」喝到開工　霜淇淋買1送1

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