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MLB／「阿土伯」Jose Altuve回歸！5年狂奪39億　終身待在太空人

▲「阿土伯」Jose Altuve回歸！5年狂奪39億　終身待在太空人。（圖／美聯社／達志影像）
▲「阿土伯」Jose Altuve回歸！5年狂奪39億　終身待在太空人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美職休士頓太空人隊明星二壘手「阿土伯」Jose Altuve在今（7）日傳出與球隊簽下一張5年1.25億美元（約新台幣39億）的延長合約，預計目前33歲的他在走完合約後將會來到39歲，若無意外，將會是他生涯最後一張合約，終生成為太空人球員。不過Jose Altuve過去雖是8屆金手套得主，卻因為世界大賽作弊事件，讓太空人聲勢墜落，Jose Altuve是在2022年又再度幫助球隊奪冠後，重新找回球迷信任。

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根據美國媒體《ESPN》記者Jeff Passan報導，Jose Altuve原本在去年球季結束後就會成為自由球員，他的年薪約為2900萬美元，而傳出他跟太空人簽下5年1.25億美元延長合約，將讓他能夠持續打造奪冠團隊。

人矮志氣高Jose Altuve

身高只有168公分的Jose Altuve，是太空人隊，也是全大聯盟最矮球員，但他志氣很高，2017年球季拿過MVP，並且幫助太空人拿到隊史首座總冠軍。

電子暗號作弊、仍二度幫球隊奪冠

不過傳出電子暗號作弊醜聞後，Jose Altuve一度被指控藏有蜂鳴器，但他不承認，堅持自己是清白的，Jose Altuve入選過8屆明星賽、拿過3次打擊王、6座銀棒獎、1座金手套獎，2度隨太空人拿下世界大賽冠軍。

Jose Altuve合約細節披露

大聯盟官網記者Mark Feinsand指出，「Jose Altuve的合約將有1500萬美元的簽約金，2025年到2027年的年薪為3000萬美元，2028年與2029年的年薪為1000萬美元。」

Jose Altuve在2011年首度登上大聯盟，隔年入選明星賽，成為太空人隊的不動二壘手，生涯13年累積1668場出賽，打擊率3成07，209轟、747分打點，OPS0.834。

▲休士頓太空人「阿土伯」Jose Altuve是大聯盟最矮球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓太空人「阿土伯」Jose Altuve是大聯盟最矮球員。（圖／美聯社／達志影像）
預計這張5年合約，等於太空人隊已經綁定Jose Altuve，他到結束合約完已經39歲，很有可能就此高掛球鞋退休。

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