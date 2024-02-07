MLB／「阿土伯」Jose Altuve回歸！5年狂奪39億　終身待在太空人

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人矮志氣高Jose Altuve
身高只有168公分的Jose Altuve，是太空人隊，也是全大聯盟最矮球員，但他志氣很高，2017年球季拿過MVP，並且幫助太空人拿到隊史首座總冠軍。
電子暗號作弊、仍二度幫球隊奪冠
不過傳出電子暗號作弊醜聞後，Jose Altuve一度被指控藏有蜂鳴器，但他不承認，堅持自己是清白的，Jose Altuve入選過8屆明星賽、拿過3次打擊王、6座銀棒獎、1座金手套獎，2度隨太空人拿下世界大賽冠軍。
Jose Altuve合約細節披露
大聯盟官網記者Mark Feinsand指出，「Jose Altuve的合約將有1500萬美元的簽約金，2025年到2027年的年薪為3000萬美元，2028年與2029年的年薪為1000萬美元。」
Jose Altuve在2011年首度登上大聯盟，隔年入選明星賽，成為太空人隊的不動二壘手，生涯13年累積1668場出賽，打擊率3成07，209轟、747分打點，OPS0.834。
預計這張5年合約，等於太空人隊已經綁定Jose Altuve，他到結束合約完已經39歲，很有可能就此高掛球鞋退休。
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