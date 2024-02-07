中港股市絕地反彈！分析：政策干預展現效力　能持續多久有待檢驗

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有知情人士透露，中國國家主席習近平，將聽取監管機構有關金融市場的簡報，突顯北京當局對救市的急迫性，而習近平將與市場監管部門討論股市問題的消息，似乎也加快了股市反彈的力度。
摩根大通資產管理公司全球市場策略師周奐彤（Marcella Chow）認為，目前市場還在尋找有關經濟復甦的清晰訊號，期望值依然偏低，市場和投資人仍在努力應對經濟復甦疲軟的問題。
消息人士提到，中國相關部門為提振股市、穩定資本市場，近期至少開了十幾次會議，推出不少措施，如下調印花稅、降准降息、鼓勵銀行擴大流動性、要求國有股東推出大規模回購或增持計劃等等。然而，這些利好措施產生的效果基本都屬於「曇花一現」，因此這次股市的反彈，能否真正消除中國股民內心深處的擔憂，還有待時間檢驗。
6日收盤，上證指數上漲87.30點，漲幅3.23%，收2789.49點；深證成指報8460.38點，漲幅6.2%；創業板指數上漲6.71%，報1667.45點；香港恆生指數則增長626.86點，漲幅4.04%，以16136.87點收盤。
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