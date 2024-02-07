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中港股市絕地反彈！分析：政策干預展現效力　能持續多久有待檢驗

▲中港股市各大指數6日收盤都出現漲幅，被認為是因北京出手干預救市。圖為香港交易所。（圖／美聯社／達志影像）
▲中港股市各大指數6日收盤都出現漲幅，被認為是因北京出手干預救市。圖為香港交易所。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國股市近來表現不佳，A股跌不停，為了挽回市場信心，中國「中央匯金」6日公告稱，已擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，受此影響，不只A股回暖，香港恆生指數也出現反彈，中港股市各大指數都展現近幾年來最大的單日漲幅。不過政府的干預，效力能持續多久還有待觀察。

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綜合《美國之音》、《彭博社》等外媒報導，中國股市自疫情封控結束後一直處於低迷狀態，進入2024年以來持續惡化，直到當局本週採取3個重大行動，股市才迎來翻轉，分別是：中國證監會披露多起涉嫌操縱市場惡意做空案件，警告對影響市場穩定、損害投資者合法權益的違法行為，會與公安部門聯合展開打擊；引導證券公司延長或下調平倉線，減少強制平倉風險和市場壓力；中央匯金公司作為「國家隊」主力，擴大購入指數基金（ETF），維護資本市場平穩運行。

有知情人士透露，中國國家主席習近平，將聽取監管機構有關金融市場的簡報，突顯北京當局對救市的急迫性，而習近平將與市場監管部門討論股市問題的消息，似乎也加快了股市反彈的力度。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師周奐彤（Marcella Chow）認為，目前市場還在尋找有關經濟復甦的清晰訊號，期望值依然偏低，市場和投資人仍在努力應對經濟復甦疲軟的問題。

消息人士提到，中國相關部門為提振股市、穩定資本市場，近期至少開了十幾次會議，推出不少措施，如下調印花稅、降准降息、鼓勵銀行擴大流動性、要求國有股東推出大規模回購或增持計劃等等。然而，這些利好措施產生的效果基本都屬於「曇花一現」，因此這次股市的反彈，能否真正消除中國股民內心深處的擔憂，還有待時間檢驗。

6日收盤，上證指數上漲87.30點，漲幅3.23%，收2789.49點；深證成指報8460.38點，漲幅6.2%；創業板指數上漲6.71%，報1667.45點；香港恆生指數則增長626.86點，漲幅4.04%，以16136.87點收盤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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