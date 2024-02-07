陳沂挨揍記者會上母女相擁而泣 「Toyz擔心掩面落淚」要她快出國
網紅陳沂5日在街上遭到一名男子毆打，男子辯稱誤認她是「網婆」，但陳沂事後開記者會反駁，當下男子動手前曾詢問確認陳沂身分，還要求合照，卻無故對她施暴，絕非一時認錯人，而是事先預謀已久。日前因醋飯和超哥起爭執的網紅Toyz，對於陳沂被打，他在直播中落淚喊，「妳沒事吧陳沂，快點出國啦，我會擔心。」
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz昨（6）日開直播談到陳沂被打，他表示事後有打電話關心她，而且從說話語氣中能感受到「她嚇到了」，看到陳沂在記者會上淚崩的畫面，Toyz也忍不住掩面落淚哭喊，「妳沒事吧陳沂，快點出國啦，我會擔心」，還說自己是因為被限制出境，沒辦法出國，要她能出國趕快出國，「妳快點出國！不要在留在這裡了！妳快走！」並舉例動手打自己的超哥，「黃伯超想X了我，他還不是五萬塊交保，有差嗎？」
不過Toyz也認為此事「打得好」，他解釋第一陳沂身體沒有大礙，第二他認為越多人被打，社會才能重視這種暴力行為，「越多自媒體被打，我就越爽」，Toyz說，哪天網友喜愛的偶像被打了，才會真正意識到暴力行為是不對的，「大家都被揍一下，大家才知道是不可以這樣的」。
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