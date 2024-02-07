NBA／Embiid完成手術！預計休養4周 本季確定無緣挑戰MVP二連霸
費城76人球團日前公布主力球星Joel Embiid，因左膝半月板撕裂確定動刀，在今（7）日根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「Joel Embiid已經在周二完成手術，預計將在4周後重新進行評估。」確定休養4周後，這也讓Joel Embiid無緣在本季挑戰年度MVP二連霸。
記者張志宇/綜合報導
Joel Embiid因上月31日對陣金州勇士時，遭到勇士小將Jonathan Kuminga重壓到膝蓋後退場，在經過核磁共振後，確定為左膝半月板撕裂，根據美媒《The Athletic》指出，「Joel Embiid與他的團隊正在考慮兩種治療方式，一種是短暫休息等待康復，另一則是選擇動刀治療，最終在經過評估後決定動刀治療。」
上季拿下賽季MVP的Joel Embiid，本季至今已經缺席13場比賽，根據聯盟規定，若再缺席5場比賽，出賽數將未能達到年度獎項評選資格的65場，在今確定將休養4周後，可說是直接宣布Joel Embiid本季無緣挑戰MVP。
此外根據「沃神」Adrian Wojnarowski表示，「76人相信Joel Embiid會在本季回歸，目前仍在自由市場尋求補強目標，球團想在本賽季闖進季後賽，並不想打附加賽，76人將在市場上尋求類似Andre Drummond或Kelly Olynyk 的替補中鋒。」
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