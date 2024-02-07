現在開搶！國泰航空春節優惠省1500元 飛東京、大阪竟只1萬1千起
國泰航空慶賀農曆新年到來，於官網推出限定春節優惠，即日起至2024年2月15日前，國泰會員預訂精選航點之商務、特選經濟或經濟客艙機票，輸入指定優惠編號「CNY500」或「CNY1500」，可享每筆訂位新台幣500元或 1,500元折扣優惠，可預訂旅遊日期為2024年2月8日至6月30日止。此外，易遊網也統整14家航空過年期間優惠，像是台灣虎航飛東京，來回含稅只要8537元起，星宇航空飛東京、中華航空飛大阪，來回含稅最低只要1萬3千左右。
記者葉盛耀/綜合報導
此次國泰航空優惠限定官網且會員預訂，優惠適用於全球25個精選航點，優惠編號CNY500可適用於香港、中國大陸及東南亞，享新台幣500元折扣，限量僅有300組；而優惠編號CNY1500則適用日本、紐澳、印度及孟加拉，享新台幣1,500元折扣，限量400組。
除東京、大阪及名古屋僅適用台北出發之直飛航班外，所有指定航點皆可選擇由台北或高雄出發，優惠編號數量有限，欲購從速。從台北桃園飛東京與大阪，都將有1萬1千多元，來回含稅最低價東京為1萬1491元、大阪為1萬1331元，數量有限，且僅限會員才能使用優惠編號。
此外，易遊網也統整14家航空優惠，包含國籍航空、外籍航空和廉航，涵蓋亞洲、北美、歐洲、紐澳、港澳大陸等航線，最低將有下殺6折優惠，出發時間最短至3月31日，最長有到11月30日，於易遊網預訂機票同享優惠之外，還有台灣虎航獨家全航線9折優惠。其中東北亞部分，可鎖定中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航的優惠促銷票，飛日本最低免萬元。
像是台灣虎航飛東京，享獨家優惠價，來回含稅只要8537元起；長榮航空沖繩來回票價含稅9746元起；星宇航空飛東京、中華航空飛大阪，來回含稅最低只要1萬3千左右。