南臺灣訂房率15年新低　林富男籲學學陳其邁舉辦大型活動

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林富男指出，墾丁近幾年來完全沒有大型活動，該地區需要透過舉辦引人入勝的主題活動和對既有景點的活化，來重新吸引遊客的注意。他坦承，過去幾年中，國內旅遊市場因為疫情後「報復性旅遊」而短暫繁榮，但隨著出國旅遊的回溫，國內旅遊市場遭受了冲擊。
林富男也舉例高雄市政府就舉辦知名歌手及團體演唱會及大型活動，尤其在過年的這段期間在愛河灣引進兩隻小黃鴨，每半小時搭配聲光一次，所費成本相當低廉。簡單的講，陳其邁市長養了兩隻小鴨在愛河灣隨波逐流，就能帶來帶來500萬以上人潮，高雄的飯店天天吃飽住滿，讓業界大大的賺了一筆觀光財，這就是陳其邁的魄力。
林富男認為，陳其邁用柔性的軟實力鋪陳出來的競爭力，既高明也快速，又簡單又立竿見影。當然市民為他喝采。林富男也建議屏東縣政府、內政部墾丁國家公園管理處、交通部觀光署也應該學學陳其邁。借鑒此類成功經驗，進行墾丁創新再造，業界絕對不會讓政府孤單，我相信南台灣觀光產業聯盟所有成員會是政府最好的後盾。
針對恆春半島的觀光發展管理林富男也批評說，恆春半島當前由屏東縣政府、內政部墾管處及交通部觀光署共同管理的模式存在問題。他認為，這三個單位的行政目標和推廣方法存在明顯的矛盾，導致恆春半島的觀光發展策略事權無法一致，因此無法有效吸引遊客。
面對這一挑戰，林富男呼籲重新啟動「行政院觀光發展推動委員會」，以提供一個整合各方面力量的平台，從而解決恆春半島、大鵬灣、小琉球等周邊地區的觀光發展問題。對於當前墾丁春節情況低迷。他強調，觀光產業的發展需要公私部門的共同努力，通過提升服務質量、開發新景點、舉辦有吸引力的活動，以及加強行銷推廣，來提高競爭力。
「墾丁為上帝散落在地球上的珍珠」林富男相信，只要政府和業界能夠攜手合作，克服當前的困難，墾丁和南台灣的其他旅遊目的地將能夠重新吸引國內外遊客的關注，並再次成為熱門的旅遊選擇。他形容對於那些熱愛其海岸線、多元文化和豐富自然景觀的遊客來說，墾丁始終具有無可替代的魅力和吸引力。
要實現這一目標，林富男也建議旅宿業者必須控制好自己的「質、量、價」，全面提升服務品質；政府部門則需要開發新景點，舉辦能夠吸引人的活動，並加強對墾丁及周邊地區的行銷推廣。林富男強調，創新和改進是提升墾丁旅遊競爭力的關鍵。
對於墾丁及南台灣旅遊業的未來，林富男仍保持樂觀態度，他認為只要有適當的策略和合作，墾丁能夠克服當前的困難，重拾其作為台灣最受歡迎旅遊目的地之一的地位。他期待看到政府和業界共同努力的成果，並相信墾丁會再次迎來旅遊的春天。