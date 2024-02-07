MLB／大谷翔平迎首次道奇「巴士洗禮」 隊友：就算賺220億也一樣
大聯盟近日準備迎來春訓，以7億美金（約新台幣220億元）和洛杉磯道奇簽下10年合約的日籍球星大谷翔平，首次出賽的日子也逐漸逼進。有趣的是，他未來的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）在廣播節目中提到，大谷翔平未來必須在巴士上接受道奇隊的專屬洗禮，就算賺了新台幣220億元，也必須做好準備。
記者林之越/綜合報導
道奇內野手Miguel Rojas曾在新秀年效力過道奇隊，後轉戰至邁阿密馬林魚隊8年時間，並在2023年重新回鍋道奇，可謂是個資深前輩。Miguel Rojas在一個名為《Chris Rose Rotation》的Podcast節目中提到一個有趣的隊內傳統，那就是道奇隊的新秀必須在巴士上唱歌，並且還會被其他球員問各種問題。
這些問題可能會包含，大谷翔平來自哪裡、他的寵物名字、他的童年，或甚至是如何成為一名大聯盟球員的故事。
他在節目中表示：「巴士上只有一個共同的規則，我告訴你，翔平，你有三次機會，但如果讓其他隊友感到無聊，我們會讓你去坐在馬桶上。」並補充道：「規則就是規則，不管你是不是賺到了7億美金（約新台幣220億元），你最好做好準備。」
值得一提的是，在2018年大谷翔平進入大聯盟的第一年，也曾經在洛杉磯天使隊的巴士上，為隊友演唱了日文版的《Despacito》，當時蔚為話題。除了大谷翔平之外，日籍右投手山本由伸等新人可能也要經過相同的洗禮。
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