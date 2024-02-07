傅崐萁嗆讓綠找不到部會首長 綠委嘆：這是黑道在恐嚇火拚？
針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁稱，讓民進黨找不到人當部會首長，並主張「國會特偵組」等，民進黨立委洪申翰今（7）日批評，「這到底是立法院，還是黑道在恐嚇火拚？」當台灣社會再給國民黨一次機會成為國會最大黨，「赫然發現，我們上架的，居然是『54席的傅崐萁們』」。
記者陳佩君／台北報導
國會新會期在2日1日登場，洪申翰上午在臉書感嘆，就算快放年假了，但還是為這兩週國會裡的荒誕，感到莫名的憤怒，先不從黨派的角度來看，也先不講傅崐萁個人的違法前科，他真的很想知道，國民黨團這種「心願」，「要讓民進黨找不到人當部會首長」，不就是想讓更少人才為政府服務，這會讓台灣更好嗎？「這到底是立法院，還是黑道在恐嚇火拚？」
洪申翰直言，這次立委選舉的結果，民進黨必須非常虛心地蹲下來檢討，但也很需要讓社會看到，「有些人覺得『下架民進黨』，是一種民主政治權力的制衡，fine，但不要忘了同時要看，所以是『上架』了什麼？」
洪申翰說，當台灣社會再給國民黨一次機會成為國會最大黨，赫然發現，「我們上架的，居然是54席的傅崐萁們，他們不是以台灣更好為目標，而是滿腦子『政權我拿不到，那我就要搞到讓你也倒店』」，這種魚死網破的黑道威脅。
洪申翰呼籲，面對「傅崐萁們」，當然不會就範，但也需要大家看清楚，經過一場選舉，我們現在正在面對的是什麼樣的威脅？