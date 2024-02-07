通縮陰影加重！中國小型出口商嘆：日子越來越難過

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1名在浙江台州經營燈飾工廠的業者透露，最近他接到海外重要客戶的訂單，對方只願意支付150萬美元，比往年相同訂單報價還少了25%，如果拒絕，可能會永遠失去這個客戶、甚至危及工人生計；但若接受的話，就得面臨虧本的事實，這種情況在中國的出口產業已經相當普遍。
報導引述中國商務部數據，2022年，中國在出口相關行業工作的人大約有1.8億人，但最近一項調查顯示，1月份製造業活動連續第4個月收縮，而出口訂單則連續第10個月萎縮。
澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）直言，中國監管當局應優先處理通縮問題，這比5%的經濟增長目標還要重要，因為企業被迫削價競爭，也會連帶影響員工薪資，這樣消費者就會不肯也不敢花錢，形成惡性循環。
標準普爾全球亞太區首席經濟學家庫伊斯（Louis Kuijs）也表示，經濟增長再平衡做得越好，價格和利潤的下行壓力就會越快消失，中國經濟發展長期存在的一個問題就是重生產、輕消費，習慣將金融資源集中在製造業而不是消費端，結果就是產能嚴重過剩，引發通貨緊縮。
經濟學者認為，去年以來發生的房地產危機、債務危機，就是這種經濟政策長期惡果的爆發，當消費者身負巨債、無力消費，產品找不到出路的時候，人們才發現中國這個世界第2經濟體的快速增長奇蹟已消失。