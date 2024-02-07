許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」被拍！陪逛街放送滿滿男友視角照
「最美性學博士」許藍方跟王少偉緋聞傳了2年多，兩人始終不認愛，總以好朋友互稱，看似友達以上戀人未滿。許藍方上個月底到法國巴黎旅遊慶生，她在臉書上PO出獨自旅遊照，卻被民眾目擊同遊的還有緋聞對象王少偉，兩人互動十分自然、甜蜜。
記者薛羽彤／綜合報導
許藍方上個月底到巴黎旅遊，據《CTWANT》報導，有民眾目睹王少偉也愛相隨這次旅行，兩人一起在巴黎當地奢華貴婦百貨公司的香奈兒專櫃逛街，王少偉穿著一身黑衣戴上黑框眼鏡，打扮相當低調，仍被民眾認出。許藍方還在巴黎當地著名的米其林三星「Le Cinq」餐廳打卡用餐，並開心寫下是為了慶祝她的生日，也讓人猜測就是與王少偉共進燭光晚餐。
然而，許藍方PO出在巴黎的旅遊照，滿滿都是「男友視角」，有網友在底下留言詢問，「博士又跟誰去旅行」、「老王幫妳拍照嗎」，許藍方直接回應「旅行不能自己嗎」、「世上的人有很多吧」，看似沒承認也沒否認，卻被民眾目擊與王少偉同行，證實網友的猜測。
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