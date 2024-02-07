陳沂爸媽皆議員！台北大學法律系畢業　罵羅志祥肉體斂財一夕暴紅

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」被拍！陪逛街放送滿滿男友視角照

▲許藍方（右）日前到巴黎慶生，王少偉愛相隨被拍，臉書上滿滿男友視角照。（圖／許藍方臉書）
▲許藍方（右）日前到巴黎慶生，王少偉愛相隨被拍，臉書上滿滿男友視角照。（圖／許藍方臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

「最美性學博士」許藍方跟王少偉緋聞傳了2年多，兩人始終不認愛，總以好朋友互稱，看似友達以上戀人未滿。許藍方上個月底到法國巴黎旅遊慶生，她在臉書上PO出獨自旅遊照，卻被民眾目擊同遊的還有緋聞對象王少偉，兩人互動十分自然、甜蜜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許藍方日前到巴黎遊玩，被民眾目擊與王少偉同行。（圖／許藍方臉書）
▲▼許藍方日前到巴黎遊玩，被民眾目擊與王少偉同行。（圖／許藍方臉書）
▲許藍方日前到巴黎遊玩，被民眾目擊與王少偉同行。（圖／許藍方臉書）
 
許藍方上個月底到巴黎旅遊，據《CTWANT》報導，有民眾目睹王少偉也愛相隨這次旅行，兩人一起在巴黎當地奢華貴婦百貨公司的香奈兒專櫃逛街，王少偉穿著一身黑衣戴上黑框眼鏡，打扮相當低調，仍被民眾認出。許藍方還在巴黎當地著名的米其林三星「Le Cinq」餐廳打卡用餐，並開心寫下是為了慶祝她的生日，也讓人猜測就是與王少偉共進燭光晚餐。

▲王少偉被控「衣服都要媽媽洗」是媽寶，甚至活到47歲還沒自己去過銀行，事實上，這些背後都藏著超暖原因，也讓大家紛紛認同王少偉的作法。（圖／中天綜合台提供）
▲王少偉與許藍方被拍到多次同行，至今不認愛。（圖／中天綜合台提供）
然而，許藍方PO出在巴黎的旅遊照，滿滿都是「男友視角」，有網友在底下留言詢問，「博士又跟誰去旅行」、「老王幫妳拍照嗎」，許藍方直接回應「旅行不能自己嗎」、「世上的人有很多吧」，看似沒承認也沒否認，卻被民眾目擊與王少偉同行，證實網友的猜測。

▲許藍方被網友猜測男友視角照是王少偉掌鏡。（圖／許藍方臉書）
▲許藍方被網友猜測男友視角照是王少偉掌鏡。（圖／許藍方臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

許藍方直球進攻「你喜歡我嗎」！王少偉秒回讓小S嚇到嘴變形

許藍方被問「換臉成人片哪裡看」　本人火大：要我帶你去看嗎

王少偉、許藍方被爆「復合、同遊日本」後首度同框！親揭2人關係

許藍方、王少偉甜蜜遊日被抓包！復合傳聞曝光　經紀人全說了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞