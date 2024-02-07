NBA／明星賽東區遞補！老鷹Trae Young、暴龍新星Barnes首度獲選
NBA全明星周將於2月17日於印第安納波利斯拉開序幕，但由於東部兩大球星尼克Julius Randle，與76人年度MVP Joel Embiid皆因傷無緣在明星賽登場，NBA官方也在今（7）日宣布，確定將由老鷹少主Trae Young與暴龍新星Scottie Barnes遞補。
記者張志宇/綜合報導
身為老鷹少主的Trae Young本季出賽45場，場均能貢獻27.3分、10.9助攻、2.8籃板，其中助攻數更是生涯新高，隨然在球迷票選中獲取東區第二高票，但在投票加權過後則未能入選先發名單，且在2月2日公布的替補名單中也沒有獲選，如今則以替補身份順利入選明星賽，這將是Trae Young生涯第3度參加。
至於暴龍新星Scottie Barnes則是首度入選明星賽，Scottie Barnes是暴龍在2021年以第4指名選進，新人年就奪下2021-22賽季新人王，並在今年50場出賽中，場均轟下20.2分、8.1籃板、5.8助攻、1.2抄截、1.5火鍋的全能數據。
根據聯盟官方表示，本屆賽事將改回以往的傳統東、西區對決模式，這也是聯盟自2018年改制後，時隔6年再度回歸傳統賽制模式，此外東、西兩隊仍維持12名球員，隊長則是透過球迷票選中的前5名先發球員當中決定。
值得一提，根據NBA規定，明星賽球員因傷無法上場時，主席可選擇替補人選，聯盟主席Adam Silver則是選擇老鷹Trae Young與暴龍Scottie Barnes補進明星賽陣容。
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