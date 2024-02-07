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丟丟妹李明珊2度燙傷賣命直播！不怕新公司月燒千萬　灑2個月年終

▲「丟丟妹」李明珊日前賣命直播拚業績，不小心造成自己右手臂2度燙傷，雖然新公司月燒千萬，但她出手依舊大方，年終最高2個月。（圖／樓頂揪樓下提供）
▲「丟丟妹」李明珊日前賣命直播拚業績，不小心造成自己右手臂2度燙傷，雖然新公司月燒千萬，但她出手依舊大方，年終最高2個月。（圖／樓頂揪樓下提供）

記者詹鎰睿／台北報導

台灣直播天后李明珊（丟丟妹）自去年5月另起爐灶成立新東家「樓頂揪樓下」，至今已持續8個多月，即便受到缺工問題，以及網路生態影響，但她依舊賣命直播。昨（6）日晚間李明珊出席餐敘活動時，透露自己右手2度燙傷，結果僅做簡單的處理就夜奔北上，被問到年終相關，她則霸氣表示，雖然公司未滿一年，她仍會給員工們2個月年終，出手非常大方。

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為因應農曆春節到來，李明珊5日舉辦直播叫賣年菜活動，親自煮東西給現場粉絲們吃，結果為了因應數百名的人潮，心急的李明珊不小心燙傷右手當場冒泡，由於還在工作，她果斷不沖水，竟然先擦掉後繼續作業，事後才發現早已皮肉分離。

▲李明珊。（圖／樓頂揪樓下提供）
▲李明珊為因應人潮，不小心燒燙傷。（圖／樓頂揪樓下提供）
李明珊笑說，當時有位天兵員工拿了割傷藥膏給她擦，所幸被另名員工制止，「這個是割傷的欸，你在傻喔怎麼用這個！」隨後僅用燙燒藥膏簡單處理，李明珊就直奔北上繼續工作，相當敬業。

雖然業績與之前差沒多少，新公司也才剛成立不到一年，但李明珊出手依舊大方，底下5、60名員工，年終最高2個月。不過，她也透露員工來來去去，正面臨缺工問題，而且光是每個月的開銷，包含電費、店租等等就要燒破千萬。

李明珊強調，未來持續努力，開始嘗試一些不同的商品做突破。談到過年規劃，李明珊則計劃要帶全家人到越南旅遊，但她苦笑表示，「我一點都開心不起來！」原來一想到要帶孩子，就讓她一言難盡。

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▲李明珊。（圖／樓頂揪樓下提供）
▲李明珊坦言，電費、店租等各種開銷，一個月燒破千萬。（圖／樓頂揪樓下提供）

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