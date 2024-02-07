追雪把握這3天！過年全台降溫時程　最冷跌破10度、一路凍到初三

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今晚到明日小年夜白天期間也是這波華南雲雨帶水氣最多的一段時間，不僅降雨的持續性好，各地山區因為地形的攔截作用，還可能會有局部大雨發生的機會。預估最快要等到明天晚間水氣才會稍微減少一些，降雨之間會慢慢有空檔出來，轉變成一陣一陣的降雨型態，雨量也會減小，但是各地容易下雨的天氣還是要一直持續到除夕上午，除夕當晚水氣會再減少，西半部有機會慢慢轉變為多雲到陰的天氣，東半部則持續會有短暫陣雨。
吳聖宇指出，到了大年初一開始有比較乾的空氣移入，西半部大致為多雲天氣，山區仍可能有局部降雨，東半部則還是會有短暫陣雨發生。大年初二、初三乾冷空氣明顯進入台灣上空，各地天氣穩定，東半部偶爾多雲，西半部可望是陽光普照。大年初四、初五轉變為高壓迴流東南到偏南風影響，東半部雲量增多，偶有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴，夜晚清晨在西半部可能有霧或低雲發展的情況，要留意是否影響交通安全以及飛機起降。
溫度方面，預期中的強烈大陸冷氣團今天開始逐漸隨著雲雨帶南壓而南下，各地溫度由北往南緩慢下降，這波冷空氣並不是快速降溫的類型，而是緩慢的逐漸轉冷，明後天溫度繼續向下探底，大概要到初一才會來到最低點，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到攝氏10-12度，南部以及花東空曠地區低溫也會來到攝氏12-14度左右，這段期間因為降雨多，屬於濕冷型，因此白天也不會有明顯回溫的現象，人體的感受上會特別冷。
後續因為冷空氣持續補充南下，因此預期低溫的情況會一直延續到初三左右，只不過初一到初三轉為乾冷型，白天有陽光，溫度將會往上升，低溫的時間集中在夜晚到清晨輻射冷卻作用發威的時段，中部、北部、東北部空曠地區仍會有攝氏10度左右低溫發生的機會，局部單點甚至會低於10度，南部以及花東空曠地區也可能會有攝氏12度上下的低溫，日夜溫差變化明顯。
到了收假的初四、初五，有較暖的南風進入，白天溫度會更為升高，變得比較溫暖，但是夜晚清晨的溫度還是會比較偏涼，中北部、東北部空曠地區仍可能有攝氏12-14度低溫出現的可能性，日夜間溫度差異變化仍大，還是要多加注意。
在濕冷的期間，尤其是除夕到初一清晨，台灣高空的溫度夠低，加上有水氣通過，預估3000-3500公尺或以上的高山地區有出現降雪或冰霰的機會，初一白天後水氣逐漸轉乾，後續再出現降雪的可能性就會明顯下降，但是高空低溫的情況應該可以延續到初二，結冰、霧淞等現象應該還會維持一段時間，打算追雪的朋友可以多加注意天氣預報。
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