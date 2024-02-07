北檢偵辦NONO涉性侵、性騷3女不起訴　高檢署將2案發回續查

我是廣告 請繼續往下閱讀
另3女部分，有一名被害人指控，2011年至2013年間，她在中山區某會館為NONO油壓按摩，遭NONO強制性交得逞，她當時哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO回稱「我比你更害怕」。
另一名被害人指控，2011年12月間，NONO在延吉街某處駕駛白色賓士大型車載她，在車上強吻摸胸她，並稱「你的觸感真好」。
還有一名被害人指控，2010年夏季，她在中山區某時尚會館，替NONO按摩，遭NONO壓制、強吻、揉胸，NONO還說「我就喜歡你這種可愛型、胸部大的」。
針對3女的控訴，NONO否認，對指控沒有印象，台北地檢署考量都只有一人單一指述，且無其他相關證據可供調查，查扣NONO手機也查無聯繫資料，不足以證明有強制猥褻犯行，全都不起訴。
事後有2人聲請再議，而小紅老師也發聲懇求高檢署能聆聽被害人心聲。
高檢署認為，NONO性侵案，因被害人眾多，部分指控犯罪情節仍有疑點，尚待進一步查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁