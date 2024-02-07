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北檢偵辦NONO涉性侵、性騷3女不起訴　高檢署將2案發回續查

▲藝人NONO陳宣裕二度遭傳喚（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）
▲藝人NONO陳宣裕二度遭傳喚（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）

記者潘千詩／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）去年遭「網紅」小紅老師指控，過去20年來對至少25名女子性侵、猥褻，提告強制性交等5項罪名。台北地檢署將3名被害女子指控的部分不起訴，但其中有2人聲請再議，經高檢署審查後，認為北檢偵查未完備，因此發回北檢續查。

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事實上，當小紅老師帶頭提告後，台北地檢署也陸續接獲10女對NONO提告，但包含小紅老師等7人均發生在士林轄區，因此移由士林地檢署偵辦。

另3女部分，有一名被害人指控，2011年至2013年間，她在中山區某會館為NONO油壓按摩，遭NONO強制性交得逞，她當時哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO回稱「我比你更害怕」。

另一名被害人指控，2011年12月間，NONO在延吉街某處駕駛白色賓士大型車載她，在車上強吻摸胸她，並稱「你的觸感真好」。

還有一名被害人指控，2010年夏季，她在中山區某時尚會館，替NONO按摩，遭NONO壓制、強吻、揉胸，NONO還說「我就喜歡你這種可愛型、胸部大的」。

針對3女的控訴，NONO否認，對指控沒有印象，台北地檢署考量都只有一人單一指述，且無其他相關證據可供調查，查扣NONO手機也查無聯繫資料，不足以證明有強制猥褻犯行，全都不起訴。

事後有2人聲請再議，而小紅老師也發聲懇求高檢署能聆聽被害人心聲。

高檢署認為，NONO性侵案，因被害人眾多，部分指控犯罪情節仍有疑點，尚待進一步查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。

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