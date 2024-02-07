MLB／道奇續約「書僮」柯蕭將成關鍵一手！補齊豪華輪值最大弱點
洛杉磯道奇隊在今（7）日傳出，將和生涯累積210勝的「書僮」柯蕭（Clayton Kershaw）續約，屆時將可能和山本由伸、格拉斯諾（Tyler Glasnow）還有傷癒回歸「少主」布勒Walker Buehler組成超豪華輪值。重要的是，Kershaw的確定續約，將為道奇缺乏左投手的先發輪值補上最後的關鍵一筆。
記者林之越/綜合報導
道奇隊休賽季的補強動作沒有停過，先是大陣仗和大谷翔平簽下10年7億美金（約新台幣220億元）的合約，網羅日職三連霸MVP山本由伸後，再從坦帕灣光芒延攬「新同學」Glasnow，並在近日補上老將James Paxton。
不過除了帕克斯頓 （James Paxton）外，道奇新簽進的大谷翔平、山本由伸、Glasnow，再加上原先在輪值的新秀米勒（Bobby Miller）和「少主」Buehler等人，清一色都是右投手。因此道奇成功和Kershaw續約，將會大幅提高先發輪值的穩定性，若遭遇到較多左打者的打線也能展現更高靈活度。
現年35歲的Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，繳出210勝92敗、平均防禦率2.48的成績，且共飆出2,944次三振。原先以速球和變化球搭配所造成的速差著稱，在近年球速下滑後，依然能靠著滑球、曲球等犀利的變化球站穩投手丘，維持良好的防禦率。
去年賽季主投131.2局，是近4個球季最多，防禦率僅2.46，在賽季結束後曾宣布，左肩已經接受手術，預計會在今年夏天回歸。
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