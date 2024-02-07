大巨蛋專案免費？蔣萬安：盼遠雄提供公益活動回饋

遠雄集團提送台北大巨蛋場地收費標準，國內棒球賽事售票入場活動場租52.5萬元，並加上10％票房抽成，外界關注未來是否有機會比照高雄世運主場館專案免費、門票不抽成。對此，台北市長蔣萬安今（7）日表示，因為大巨蛋是BOT案，所以大巨蛋後續的營運其實都是由遠雄這邊來負責，未來也是舉辦運動賽事為主，希望遠雄也會考慮一些公益活動相關的回饋，市府都會持續來溝通。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席2024陽明山花季開幕式陽，媒體聯訪時，媒體問陽明山花季開始，是不是希望民眾搭乘大眾運輸？蔣萬安表示，因為山區的停車空間實在有限，所以希望大家如果想上陽明山看花季，儘量搭乘大眾運輸工具、大家捷運轉接駁公車，不管是131、124幾班都可以到達陽明山花季。
針對滿意度現在是不到一年成長到49%，那快樂度也成長到一成，未來還有什麼期望？蔣萬安說，民調其實都是參考，他都會虛心以對。他看到是滿意度增加8趴，這和市府所做的民調趨勢是一致的。市府團隊都會加倍努力來積極迴應臺北市民的高標準、更高期待。當然快樂是最重要，所以他看到台北市民相較以往更快樂，我也很快樂。
媒體問有跟遠雄溝通大巨蛋專案免費的部分嗎？蔣萬安表示，這部分其實都會聆聽市民朋友聲音，但最重要因為它是BOT案，所以大巨蛋後續的營運其實都是由遠雄這邊來負責。所以未來也是舉辦運動賽事為主，「當然我想遠雄他們也會考慮一些公益活動相關的回饋，我們都會持續的來溝通，來讓市民朋友的聲音，讓遠雄瞭解。」
媒體問訪美有比較確定的規劃嗎？蔣萬安表示，昨天發言人有說，其實都還在規劃當中，只要有確定的訊息，一定會在適當時間向大家做報告。