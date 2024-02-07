佛光山「光照大千祈福活動」2/10登場

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此外，「佛光山2024年春節平安燈法會」則於2月10日至3月9日展出，以佛光山開山祖師星雲大師新春賀辭「雲水自在‧祥和歡喜」為主軸，四大主題分別是「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍五洲」、「藝文科技入法海」、「時蔬百味品食尚」。
慧傳法師表示，今年的主題是「雲水自在‧祥和歡喜」，亮點除了有信眾供養百萬盞的平安燈、遙控飛龍的花燈象徵龍鳳呈祥以外，更有來自佛光山全球各道場信眾彩繪的燈籠隧道、燈籠海點綴全山。特別的是，還有長20公尺的「飛龍」將和主燈「鳳凰展翅」相映成影，締造「龍鳳呈祥」的意象。
佛陀紀念館館長如常法師推薦佛館的「絲路光華—敦煌石窟藝術特展」，最應景的新春祈福可以在石窟中找到「散財觀音」，祈願觀音賜福平安、財寶廣進，也歡迎民眾於2月12日（農曆正月初三）下午3時穿著古裝遊敦煌石窟，可獲得精美紀念品及祈福卡。還有最受歡迎的「光照大千祈福活動」2/10至2/23都有展演，而大覺堂安排「龍騰雲影舞藝獅」表演，採索票方式進場。
慈善院院長依來法師介紹「三好嘉年華花車遊行」，是慈善院院童的手做成品，這項新春花車遊行已經延續38年，遊行隊伍從福慧家園、菩提路經藏經樓到佛陀紀念館，歡迎民眾夾道欣賞同樂。
迎接農曆新年到來，佛光山誠摯邀請民眾闔家到佛光山點「平安燈」種福田，點出自心的智慧慈悲及家庭的平安吉祥，也把平安如意帶回家，把歡喜布滿人間。