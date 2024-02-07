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2024隱藏5秘境公開！夢之湖因林青霞得名　到這350年廟竟不為拜拜

▲Booking.com根據2024年的旅遊趨勢調查報告，推薦「台灣五個隱藏秘境小旅行」，過年出遊地開人潮，其中有350年歷史的三鳳宮，有超過一百多的燈籠相當壯觀。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Booking.com根據2024年的旅遊趨勢調查報告，推薦「台灣五個隱藏秘境小旅行」，過年出遊地開人潮，其中有350年歷史的三鳳宮，有超過一百多的燈籠相當壯觀。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

過年想全家大小一起出門旅遊踏青，知名景點太多人，不如選擇因為還沒那麼多人知曉而人少一點、但是卻很值得一去的秘境。Booking.com根據2024年的旅遊趨勢調查報告，推薦「台灣五個隱藏秘境小旅行」，探索台灣全新的旅遊目的地，像是喜愛「水」的旅人千萬不能錯過台南的六甲夢之湖，欣賞湖上風光外還能體驗划竹筏；而位在高雄有350年歷史三鳳宮，其魅力不僅在於祈福拜拜，廟內懸掛的上百盞紅色燈籠總讓人讚嘆不已，更是必拍照網美景點。

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📍台南六甲夢之湖
根據Booking.com2024年的旅遊趨勢調查報告，有62%的台灣旅人認為靠近水源能立即感到放鬆。位於「台南」烏山頭水庫的上游地帶的六甲夢之湖最適合希望享受「水之旅」的旅人，民國68年因拍攝由林青霞主演的電影「夢之湖」而得名，但因為不易前往而被歸為秘境。除了享受湖邊美景外，還能搭乘竹筏，近距離欣賞六甲夢之湖的風光。湖中還有座小島，從空中鳥瞰樣子像台灣，因此被稱為小台灣。

▲六甲夢之湖因為較難抵達，而一直被歸為秘境，湖中還有座小島，被稱為小台灣。（圖／翻攝西拉雅國家風景處臉書）
▲六甲夢之湖因為較難抵達，而一直被歸為秘境，湖中還有座小島，被稱為小台灣。（圖／翻攝西拉雅國家風景處臉書）
📍南投毓繡美術館
位於南投草屯九九峰山腳下的毓繡美術館，屋頂層內木構造設計空氣層，減少空間輻射，降低空調需求，達到永續環境設計理念。其建築風格搭配東方庭院造景，讓旅人在參觀的同時，仿佛能觸摸到自然與現代設計間的獨特對話。

▲毓繡美術館是一棟有永續環境設計理念的獨特建築。（圖／翻攝毓繡美術館臉書）
▲毓繡美術館是一棟有永續環境設計理念的獨特建築。（圖／翻攝毓繡美術館臉書）
📍台東紅葉谷綠能溫泉園區
位於台東的紅葉谷綠能溫泉園區，也是紅葉少棒的故鄉。紅葉谷綠能溫泉園區結合地熱發電、溫泉戲水及美食體驗的休間園區，最特別的是棒球造型的Spa水療區天幕，不論是大人還是小孩都能玩得盡興。

▲不少人會到台東紅葉谷綠能溫泉，享受泡湯愜意。（圖／取自台東紅葉谷綠能溫泉園區臉書）
▲不少人會到台東紅葉谷綠能溫泉，享受泡湯愜意。（圖／取自台東紅葉谷綠能溫泉園區臉書）
📍高雄三鳳宮
過年怎麼能少了必備的宮廟行程，而高雄三鳳宮絕對是今年走春參拜新選擇，屹立已近350年歷史三鳳宮是台灣特色廟宇之一，三鳳宮的魅力不僅在於祈福拜拜，廟內懸掛的上百盞紅色燈籠更是讓人讚嘆不已，當夜幕低垂，燈籠點燈時，整個宮廟彷彿沉浸在絕美的燈籠海中，更是令人流連忘返！欣賞完三鳳宮獨特的燈籠夜景後

▲到高雄三鳳宮就算不為參拜，也經常會驚豔於那一百多座紅燈籠所營造成的燈海。（圖／記者葉盛耀攝）
▲到高雄三鳳宮就算不為參拜，也經常會驚豔於那一百多座紅燈籠所營造成的燈海。（圖／記者葉盛耀攝）
📍桃園海螺文化體驗園區
除了欣賞建築之美，Booking.com建議也可以來場文化之旅。桃園永安海螺文化館外觀以「海螺」為造型，內部設置客家文化展覽空間，以「漁村客家故事館」為主題，展示桃園濱海客家漁村特色，也可以透過VR及AR新體驗傳統捕魚方式。而海螺館上層另有設置半戶外觀景平台，在日落時分可以欣賞永安漁港絕美夕陽景觀。

▲桃園永安海螺文化館內部設置客家文化展覽空間，以「漁村客家故事館」為主題。（圖／桃園市觀旅局提供）
▲桃園永安海螺文化館內部設置客家文化展覽空間，以「漁村客家故事館」為主題。（圖／桃園市觀旅局提供）

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