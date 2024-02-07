2024隱藏5秘境公開！夢之湖因林青霞得名　到這350年廟竟不為拜拜

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根據Booking.com2024年的旅遊趨勢調查報告，有62%的台灣旅人認為靠近水源能立即感到放鬆。位於「台南」烏山頭水庫的上游地帶的六甲夢之湖最適合希望享受「水之旅」的旅人，民國68年因拍攝由林青霞主演的電影「夢之湖」而得名，但因為不易前往而被歸為秘境。除了享受湖邊美景外，還能搭乘竹筏，近距離欣賞六甲夢之湖的風光。湖中還有座小島，從空中鳥瞰樣子像台灣，因此被稱為小台灣。
📍南投毓繡美術館
位於南投草屯九九峰山腳下的毓繡美術館，屋頂層內木構造設計空氣層，減少空間輻射，降低空調需求，達到永續環境設計理念。其建築風格搭配東方庭院造景，讓旅人在參觀的同時，仿佛能觸摸到自然與現代設計間的獨特對話。
📍台東紅葉谷綠能溫泉園區
位於台東的紅葉谷綠能溫泉園區，也是紅葉少棒的故鄉。紅葉谷綠能溫泉園區結合地熱發電、溫泉戲水及美食體驗的休間園區，最特別的是棒球造型的Spa水療區天幕，不論是大人還是小孩都能玩得盡興。
📍高雄三鳳宮
過年怎麼能少了必備的宮廟行程，而高雄三鳳宮絕對是今年走春參拜新選擇，屹立已近350年歷史三鳳宮是台灣特色廟宇之一，三鳳宮的魅力不僅在於祈福拜拜，廟內懸掛的上百盞紅色燈籠更是讓人讚嘆不已，當夜幕低垂，燈籠點燈時，整個宮廟彷彿沉浸在絕美的燈籠海中，更是令人流連忘返！欣賞完三鳳宮獨特的燈籠夜景後
📍桃園海螺文化體驗園區
除了欣賞建築之美，Booking.com建議也可以來場文化之旅。桃園永安海螺文化館外觀以「海螺」為造型，內部設置客家文化展覽空間，以「漁村客家故事館」為主題，展示桃園濱海客家漁村特色，也可以透過VR及AR新體驗傳統捕魚方式。而海螺館上層另有設置半戶外觀景平台，在日落時分可以欣賞永安漁港絕美夕陽景觀。