還食安處清白！中市府公布共同複驗結果 西布特羅仍是0.002ppm
台中市政府食安處檢出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅，引起軒然大波。市府今上午公布共同複驗結果，仍檢出含有0.002ppm西布特羅。對於被指「太早公布」，衛生局長曾梓展強調若接受業者申請複驗再公告，一般流程要二星期，如此一來有虧職守。他重申公告的目的是下架、避免民眾吃到不適當的東西，至於後續的追蹤釐清，應由原產地處理。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今（7）日上午說明，台中市食品藥物安全處實驗室昨日上午9時依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員（台灣大學何國榮名譽教授、中興大學李茂榮名譽教授）、台糖公司代表1位，共6位檢視檢驗過程，市府出動食安處長、副處長及2位技術人員，另邀請公正第三方振泰檢驗總經理章嘉明在場，現場共11位人員參與，食藥署2位專家也同步進行認證實驗室的技術查核工作，食安處全程錄影存證。
食安處長傅瓊慧說明複驗流程，前晚6點25分將另份檢體送抵台北食藥署；台中於昨天上午9時啟動複驗、晚間7時發現初步訊號。今日一早由衛生局長曾梓展、食藥署代表3位、專家代表振泰檢驗總經理章嘉明及技術人員，進入質譜儀實驗室檢視上機檢驗結果，檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）。
曾梓展表示，台中是六都唯一有食安處的獨立機關，實驗室流程非常嚴謹，一直符合國家公告標準在運作，且年年獲認證單位通過，他百分百有信心。去年食安處檢驗833件肉品，除了22件牛肉有微量但合法的萊克多巴胺，通通沒檢出異常。
1月24日發現台糖肉品異常後，食安處意外之餘亦非常慎重，總共採樣3次、做了22次檢驗，檢體都出現西布特羅，因此回報中央與市府。他強調基於食安核心理念，即時公佈檢驗結果迫在眉睫，若接受業者申請複驗再公告，一般的流程要二星期，如此一來有虧職守。
曾梓展重申公告的目的是下架、避免民眾吃到不適當的東西，「這是最重要的價值」。昨天的共同複驗，學者專家也將過去食安處實驗室做的相關內容審視一遍，都沒有問題，「我們對食安處的檢驗非常有信心，這套流程是可以信賴的」。他也感謝食安處人員日以繼夜加班稽查，共同為民眾的安全把關。