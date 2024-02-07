全年通膨有望跌至2%以下？ 國發會：全球3大風險讓前景仍有變數
主計總處昨（6）公布消費者物價指數（CPI）年增率1.79%，低於2%的通膨警戒線，創下7個月以來新低，但是否能在全年維持住，國發會今（7）日表示，國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，CPI年增率逐季下降，主計總處預估全年為1.64%，然而俄烏戰爭仍膠著、以哈衝突未歇，以及極端氣候頻繁化，通膨風險續存，前景仍具挑戰。
記者魏妤庭／台北報導
國發會表示，近年來受到疫情影響，加上地緣政治風險、極端氣候等因素，導致國際原油、大宗物資等原物料價格劇烈波動，全球通膨快速升高，也使我國面臨較高的物價上漲壓力。為了減輕業者及民眾負擔，政府積極落實各項穩定物價措施，以2022、2023年國內消費者物價指數年增率來看，我國分別為2.95%、2.49%，比起美國(8.0%、4.1%)、歐元區(8.4%、5.4%)、韓國(5.1%、3.6%)、新加坡(6.1%、4.8%)等主要經濟體低。
展望今年，國發會指出，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力減緩，主計總處也預估全年CPI年增率為1.64%，可望落回2%以下。不過俄烏戰爭膠著、以哈衝突未歇、極端氣候頻繁化等通膨風險續存，前景仍具挑戰。
此外，國發會表示，為了穩定國內油電氣等能源價格、評估延長關鍵進口原物料稅負減徵措施、穩定農業原料及農產品價格，降低業者營運負擔，並協調指標通路設立商品平價、抗漲及優惠專區，讓消費者可多元選購平價或優惠商品。針對民眾經常購買的指標餐飲食品價格進行監測，規劃與主要餐飲通路建立聯繫機制，若市場出現異常狀況可以立即通報，及早處置穩定民生物價。
國發會表示，新春期間為了強化穩定民生物價，加強對重要農產品產銷調度與調配，確保食物供應充足且價格合理。另攜手國營事業穩定物價，如2/5到2/18間，中油油品價格只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯價格至今年2月底不漲，台糖除了小包裝砂糖仍凍漲外，也推出平價商品專區，包含沙拉油、砂糖、麥片、罐頭、衛生紙、洗衣精等自製及外部品牌約500個品項，並推出檔期優惠，平均打85折，持續至今年2月底，可望帶動其他賣場、超市等通路推出春節優惠活動。