僅台中同一盒豬肉驗出瘦肉精！台糖：配合衛生單位持續釐清原因

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由於台糖豬隻飼料都是「中央廚房」統一配方與調配，全國大規模檢驗都未檢出，證明台糖養殖未使用瘦肉精，但至於為何只有台中這盒肉的檢體可驗出，台糖強調，會配合衛生單位持續釐清事實及原因。
台糖指出，這段時間接受中央農業部及衛福部食藥署，還有各地方政府的檢測範圍，包括台糖冷凍肉品、畜殖場活體豬隻血液、毛髮、以及豬隻飼養期間使用之各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片，西布特羅等21項乙型受體素類，結果一樣是未檢出。台糖也主動把同批次肉品送民間SGS檢驗，也是未檢出瘦肉精。此外，台糖畜殖場已經接受相關單位稽查，都沒有任何非法藥品或添加物。
台糖進一步說明，各豬場所用飼料非對外採購，台糖各廠豬場只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造。嘉義縣家畜疾病防治所、以及嘉義縣農業處已分別在2月2日晚間及2月3日到本案源頭場採檢全部種類的飼料送交中央畜產會檢驗，結果都是合格。台糖強調，豬隻為群養的動物，若飼料真的含有西布特羅瘦肉精，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題。
台糖也再次嚴正聲明，台糖豬肉絕無使用瘦肉精，並將持續配合政府相關單位釐清僅單一檢體檢出的原因。
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