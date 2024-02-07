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賀瓏淚灑《夜夜秀》！「殘疾」爭議遭炎上　阿嬤哭求：別碰政治

▲賀瓏在節目上提到阿嬤，不禁淚灑現場。（圖／翻攝STR Network YouTube）
▲賀瓏在節目上提到阿嬤，不禁淚灑現場。（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者張一笙／綜合報導

知名脫口秀《賀瓏夜夜秀》日前因邀請中國媒體人王志安上節目，王卻在節目上因模仿殘障人士，連同節目製作人霍金、節目主持人賀瓏及助理主持人Albee都遭各界撻伐。節目播出隔週，恰逢《夜夜秀》錄製本季最後一集，賀瓏錄製感想時，自曝他的阿嬤在爭議事件爆發後，抱著他哭求「不要碰政治」，談及此事讓賀瓏忍不住淚灑節目現場。

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賀瓏提到他在第一集有請阿嬤到現場，阿嬤很開心，回家卻也跟他說不要碰政治、政治很髒，當時賀瓏還安慰地告訴阿嬤「政治很好玩」，如今陷入爭議，自覺十分諷刺。賀瓏提到，近期的風波上很多電視新聞以後，阿嬤難過地每天睡不著在家等賀瓏回家，甚至等到半夜也要從房間出來抱著賀瓏哭喊別再做節目：「政治很可怕。」他只能安慰阿嬤：「沒有，就那些在政論節目上面罵我的人，那些立委，他們都是我的好朋友，我們在演一個喜劇，所以之後會有好笑的東西發生。」

▲賀瓏坦言，他覺得上過節目的政治人物們，每一位都很可愛。（圖／翻攝STR Network YouTube）
▲賀瓏坦言，他覺得上過節目的政治人物們，每一位都很可愛。（圖／翻攝STR Network YouTube）
賀瓏表示，踏入喜劇圈的6年多來，他做過最快樂的事情，就是製作《博恩夜夜秀》，但他最難過的事情，就是製作《賀瓏夜夜秀》，賀瓏無奈表示節目有很多失誤：「做這個秀就是一直在妥協，就是……我們發生很多事情、很多失誤，就是一直在……我沒有任何時間去產出100分的內容，我不知道下一季該怎麼做，但這就是我們要努力的方向。」

賀瓏坦言被炎上以後，一直在想著要怎麼面對這些可怕的事情，也一度覺得為什麼要做這個（節目），但隨即想到他當初在製作《博恩夜夜秀》時最自豪的標語：「Better Than Brian（指曾博恩）。」如果要實現這個標語，他就要跟《博恩夜夜秀》主持人曾博恩一樣做滿3季。賀瓏哽咽地感謝觀眾，即便他被罵得體無完膚，台下觀眾依舊滿場，網路上也很許多支持的網友，並高呼有大家的支持，一定要完成做滿3季的承諾。

製作人也在影片下方留言：「謝謝所有《賀瓏夜夜秀》第一季的觀眾、廠商，沒有你們的支持，我們絕對走不到今天！恭祝各位新年快樂，瓏（龍）年行大運！」隨即話鋒一轉：「不對餒，我沒有想賠3季餒大賀哥。」幽默留言引起網友紛紛留言支持。

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