賀瓏淚灑《夜夜秀》！「殘疾」爭議遭炎上　阿嬤哭求：別碰政治

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賀瓏表示，踏入喜劇圈的6年多來，他做過最快樂的事情，就是製作《博恩夜夜秀》，但他最難過的事情，就是製作《賀瓏夜夜秀》，賀瓏無奈表示節目有很多失誤：「做這個秀就是一直在妥協，就是……我們發生很多事情、很多失誤，就是一直在……我沒有任何時間去產出100分的內容，我不知道下一季該怎麼做，但這就是我們要努力的方向。」
賀瓏坦言被炎上以後，一直在想著要怎麼面對這些可怕的事情，也一度覺得為什麼要做這個（節目），但隨即想到他當初在製作《博恩夜夜秀》時最自豪的標語：「Better Than Brian（指曾博恩）。」如果要實現這個標語，他就要跟《博恩夜夜秀》主持人曾博恩一樣做滿3季。賀瓏哽咽地感謝觀眾，即便他被罵得體無完膚，台下觀眾依舊滿場，網路上也很許多支持的網友，並高呼有大家的支持，一定要完成做滿3季的承諾。
製作人也在影片下方留言：「謝謝所有《賀瓏夜夜秀》第一季的觀眾、廠商，沒有你們的支持，我們絕對走不到今天！恭祝各位新年快樂，瓏（龍）年行大運！」隨即話鋒一轉：「不對餒，我沒有想賠3季餒大賀哥。」幽默留言引起網友紛紛留言支持。
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