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還盧秀燕公道！食藥署檢出台糖豬有瘦肉精　藍委要王必勝下台

▲國民黨新科立委廖偉翔轟王必勝失言，強調西布特羅必須零檢出。（圖／廖偉翔提供，2024.02.05）
▲國民黨新科立委廖偉翔轟王必勝失言，強調西布特羅必須零檢出。（圖／廖偉翔提供，2024.02.05）

記者余祥／台北報導

台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，遭衛福部次長王必勝屢次暗示台中實驗室可能有問題，衛福部食藥署與台中市府食安處各自啟動複驗，都驗出瘦肉精「西布特羅」。國民黨立委羅智強稱，還盧秀燕公道者，王必勝也，王必勝有如「食安晉惠帝」，不知人間疾苦、不把食安當回事，中央政府鋪天蓋地檢驗卻沒發現，中間的落差跟破口，中央需要亡羊補牢，追究怠慢食安查核的責任；台中國民黨立委廖偉翔也要求，惡意護航的陳亭妃、蔡易餘應向全民鞠躬道歉，而王必勝須即刻辭職負責，並要求衛福部複驗不可黑箱。

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羅智強說，台中市政府本於職權查驗到西布特羅，中央、王必勝的反應卻令人詫異，好像在怪中市府公布太快，更影涉意指是中市府驗的不準，結果兵分兩路 由食藥署、中市府複驗，都是含有西布特羅。

羅智強說，感謝台中市跟盧秀燕、前線稽查人員頂住壓力，堅持守護食安，也要奉勸民進黨，謙卑、高標準面對食安才是負責的方式，很遺憾王必勝就像食安晉惠帝，不知人間疾苦、不把食安當回事。

羅智強指出，既然複驗確定含有瘦肉精，為什麼中央鋪天蓋地檢驗卻沒發現、中市府卻可以驗出？中間的落差跟破口，中央應該亡羊補牢，不然台灣人民真的很可憐，進口的萊豬不敢吃，台灣豬肉又驗出瘦肉精，民進黨、王必勝要人民怎麼辦？

廖偉翔指出，台中市政府依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員參與，最終結果依然一致，確定有檢出西布特羅，食藥署也已承認該結果，而法規就是明文規定不得檢出，證實中市府的作為完全正確，且依法合規。

廖偉翔痛斥，中市府本於把關全國人民食安，以全民福祉為目的出發，但王必勝第一時間影射台中市政府別有居心，譴責台中市政府不應該立即公布，更在臉書上帶風向認為中市府實驗結果不準確，為了自己的官位及民進黨的政治利益無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職。

廖偉翔再點名綠委陳亭妃、蔡易餘，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、與政黨站在一起，淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，實在令人不齒，尤其未來可能代表綠營參選台南市長的陳亭妃，更應該公開表達自己對食安的態度。

廖偉翔質問，難道未來若陳亭妃擔任市長，面對同仁檢驗食品出現問題時，會繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？會要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？民進黨執政，國人怎能對食安放心？

廖偉翔嚴正聲明，他會要求中央，必須比照中市府的複驗模式，且需有公正第三方陪同錄影錄音，防止黑箱，以昭公信！

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