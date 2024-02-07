還盧秀燕公道！食藥署檢出台糖豬有瘦肉精　藍委要王必勝下台

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羅智強說，感謝台中市跟盧秀燕、前線稽查人員頂住壓力，堅持守護食安，也要奉勸民進黨，謙卑、高標準面對食安才是負責的方式，很遺憾王必勝就像食安晉惠帝，不知人間疾苦、不把食安當回事。
羅智強指出，既然複驗確定含有瘦肉精，為什麼中央鋪天蓋地檢驗卻沒發現、中市府卻可以驗出？中間的落差跟破口，中央應該亡羊補牢，不然台灣人民真的很可憐，進口的萊豬不敢吃，台灣豬肉又驗出瘦肉精，民進黨、王必勝要人民怎麼辦？
廖偉翔指出，台中市政府依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員參與，最終結果依然一致，確定有檢出西布特羅，食藥署也已承認該結果，而法規就是明文規定不得檢出，證實中市府的作為完全正確，且依法合規。
廖偉翔痛斥，中市府本於把關全國人民食安，以全民福祉為目的出發，但王必勝第一時間影射台中市政府別有居心，譴責台中市政府不應該立即公布，更在臉書上帶風向認為中市府實驗結果不準確，為了自己的官位及民進黨的政治利益無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職。
廖偉翔再點名綠委陳亭妃、蔡易餘，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、與政黨站在一起，淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，實在令人不齒，尤其未來可能代表綠營參選台南市長的陳亭妃，更應該公開表達自己對食安的態度。
廖偉翔質問，難道未來若陳亭妃擔任市長，面對同仁檢驗食品出現問題時，會繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？會要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？民進黨執政，國人怎能對食安放心？
廖偉翔嚴正聲明，他會要求中央，必須比照中市府的複驗模式，且需有公正第三方陪同錄影錄音，防止黑箱，以昭公信！