饒舌天王Drake 69億私人飛機自拍不雅片外流！本尊神祕8符號回應
加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）曾五度奪下葛萊美獎，作風前衛的他時常引起討論，他在2015年時推出的歌曲〈Hotline Bling〉MV中，一段擺手動作相當有喜感，還因此成為迷因哏圖，來表達詼諧、反諷之意。近來德瑞克被爆出疑似自拍的不雅片外流，被詢問到此事時，他淡定地以8個笑臉符號回應，沒有承認也沒有否認，引起外界猜測。
記者吳雨婕／綜合報導
據《Page Six》報導，近來X（推特）瘋傳一段疑似德瑞克自拍的不雅片，片中男子脫去褲子，躺在床上DIY，而網友發揮柯南精神，根據片中男子的床，與德瑞克擁有要價2.2億美金（約台幣69億元）私人飛機上的床頭板做比對，發現兩者幾乎是一樣的，因此推測出不雅片中的男子就是德瑞克。
不過德瑞克似乎不在意不雅片外流，主播Adin Ross向對方詢問此事，還讚賞「小德瑞克」就像是火箭炮，德瑞克收到留言後只以8個笑臉符號回應。而針對疑似不雅片外流一事，《Page Six》求證德瑞克，尚未得到回應。
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