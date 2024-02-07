TWICE周子瑜續約10月疑遭JYP冷凍！堂哥出手為她鋪路「護台灣盤」
韓國女團TWICE全員2022年和經紀公司（JYP娛樂）續約，人氣居高不下的她們，近期不僅忙著舉辦世界巡迴演唱會《READY TO BE》，部分成員也陸續發表SOLO專輯或進行小分隊活動，不過粉絲發現，台灣成員周子瑜續約後的一整年鮮少個人活動，因此質疑她是否遭經紀公司冷凍，如今傳出周子瑜堂哥替她擔任在台窗口，雖然無法代接工作，但仍幫她與品牌之間維持好關係，以防未來周子瑜經紀約有任何波動。
記者張芸婷／綜合報導
據《鏡週刊》報導，先前有部分台灣廠商和節目對周子瑜提出邀約，但都被韓方經紀公司婉拒，有消息指出，因經紀公司不希望外籍團員的聲勢高過韓國在地團員，加上先前因周子瑜說自己來自台灣，以及舉中華民國國旗，而遭中國粉絲抵制的事件，影響了TWICE在中國的發展，因此遭經紀公司阻斷了她所有在台發展的機會。
事實上，TWICE共9名團員，團體自2015年出道後，人氣居高不下，度過7年魔咒後，前年「全員續約」，締造了韓國娛樂圈的罕見紀錄。不過周子瑜自續約後，因長達10個月幾乎沒有個人活動及代言，引發粉絲質疑，她遭經紀公司半冷凍，甚至出動2輛LED卡車停在經紀公司大樓門口抗議。
然而，最近圈內傳出有一名自稱「周子瑜堂哥」的男子周威成，正低調為她的台灣市場運作鋪路，為她處理在台的品牌、節目等合作邀約，不過因為堂哥人在美國，因此主要都用電子郵件跟想要與周子瑜合作的廠商聯繫。
雖然周子瑜在台發展受阻，但她依舊在IG展現台灣各種風情，這些年來累積的財力也不容小覷，去年2月她更大手筆在高雄置產，預估砸約1億元買下指標豪宅建案。周子瑜年初休假回台時，她帶隊友定延、志效在台旅遊，也被爆出帶大家到該豪宅參觀、享用女王下午茶。
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