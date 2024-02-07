影／梅西欺騙球迷感情？日本訓練影片曝光 今晚有望上場比賽
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）隨隊抵達日本，今（7）日邁阿密國際將與神戶勝利船進行友誼賽。由於梅西在日前與香港明星隊友誼賽坐整場板凳，沒有下場引發球迷不滿，如今一段訓練影片曝光，似乎梅西的傷勢已無礙，不禁讓球迷懷疑他是否以傷病為由欺騙球迷。
記者路皓惟/綜合報導
日前在香港友誼賽坐滿全場，被全場3萬8千名觀眾狂噓，紛紛高喊退錢，梅西在記者會上做出解釋，「我是在沙烏地阿拉伯的比賽後，感到腿部肌肉有些不舒服。香港的球迷真的很多，我本想參加與香港明星隊的比賽，但很遺憾最終未能如願，我真心希望未來還有機會在香港踢球。」
然而，梅西在飛抵日本後，一段訓練影片被曝光，梅西的說法遭人質疑，因為影片中梅西看起來很正常，無論是帶球過人，都顯得相當流暢，甚至還踢進一顆高難度的進球，與他自稱身體不識相去甚遠。
今晚邁阿密國際與神戶勝利船之戰，梅西有望披掛上陣，根據阿根廷媒體報導，教練團傾向在這場比賽安排梅西出賽，「我會再次評估我的身體狀況，雖然這幾天我感覺好多了，但能否出賽還是個未知數。」
如果梅西身體真的沒有傷勢，那麼他在與香港明星隊之戰坐板凳就顯得難以理解，甚至遭人質疑他以傷病為藉口，欺騙自己的粉絲，這將徹底影響梅西的形象。
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