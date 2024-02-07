除夕倒數！年貨還是少一味？家樂福全通路一次買齊滿額再省10%
距離龍年進入倒數時刻，但在假期到來之前，忙碌的現代人卻未必有閒情逸致好好逛街採買。春節是一年當中難得的闔家團聚美好時刻，只是少了年貨，年味就少一半。而不管你是來不及準備，或是還沒準備夠，所有的年節商品 ─ 像是走春禮盒或圍爐年菜 ， 在家樂福都可以一次買齊；更有「龍來大團圓」活動，即日起到小年夜（2/8），於家樂福消費滿額即享 9 折回饋，買年貨賺回饋，機會難得不容錯過！
生活中心/綜合報導
一桌滿滿的年菜，是富饒慶餘的象徵，自然是少不了山珍海味。不管冬日必備的烏魚子，還是拳頭大的獅子頭，在家樂福通通找得到，保證滿桌的澎湃讓全家人都滿意。不想要家裡滿是油煙，也有老協珍烏參牛腩煲、海底撈麻辣火鍋與段純貞瑤柱火腿燉雞湯等名家烹調年菜可以直接端上桌。面對琳琅滿目的選擇，不知道如何是好的話，家樂福也設計了 16 型人格測驗線上活動，透過專業心理師，幫你分析特質並找出你的合拍天菜！
過年除了圍爐大吃年夜飯，走春訪友也是不可少；但是兩手空空怎麼好意思？現在各式禮盒都在家樂福等你拎著走，適合大人或小孩口味的禮盒，不論是既可愛又顧健康的卡娜赫拉精品堅果禮盒，或是異國風味十足的日本鳥取兔四郎餅乾，都讓你登門禮多人不怪！
這個年節，家樂福還提供了現在最夯流行的AI 製圖，能將人像照片轉化為個性化龍年專屬賀年、傳情或時尚的數位賀卡，用科技把你的祝福變得獨一無二且喜氣，絕對令人印象深刻。同步在APP還有搶紅包活動，即日起至2/16，還有機會抽Apple MacBook Air 13.6 M2。
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