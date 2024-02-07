中央、地方都檢出西布特羅 立委廖偉翔：王必勝帶風向應辭職下台
台糖梅花豬肉片被台中市政府驗出含瘦肉精西布特羅，卻遭衛福部次長王必勝暗諷有政治考量，食藥署、台中市政府今公布複驗結果，確定檢出西布特羅。國民黨立委廖偉翔要求惡意護航的陳亭妃、蔡易餘應向全民鞠躬道歉，王必勝須即刻辭職負責，並要求衛福部複驗不可黑箱。
記者顏幸如／台中報導
廖偉翔指出，台中市政府依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員參與，最終結果依然檢出0.002ppm西布特羅，食藥署也檢出0.001ppm，證實中市府本於把關全國人民食安，以全民福祉為目的，作為完全正確，且依法合規。
廖偉翔痛斥，王必勝第一時間影射台中市政府別有居心，譴責不該立即公布，更在臉書帶風向，質疑中市府實驗結果不準確，為了自己的官位及民進黨的政治利益無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒資格擔任衛福部次長，應即刻辭職。
廖偉翔再點名綠委陳亭妃、蔡易餘，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、政黨站在一起，淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，實在令人不齒。
廖偉翔表示，陳亭妃未來可能代表綠營參選台南市長，難道面對同仁檢驗食品出現問題時，要繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？還是要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？民進黨執政，國人怎能對食安放心？