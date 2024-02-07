台股新春開盤多上漲！新創科技ETF熱　投信業者：年後可搶布局

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野村投信投資策略部副總經理張繼文提到，台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力。回顧2023年，外資在上市櫃合計買超台股約新台幣864億元，持股比例自37.52%回升至38.47%，除了顯示資金回流外，也意味著半導體展業開始復甦，如護國神山台積電便預估2024年營收成長21%到26%，全年300億資本支出不變，反應AI需求仍然強勁，預估3年內將佔營收的2成。
此外，張繼文表示，台積電法說提及相當看好AI發展，2024年美國3大雲端巨頭投資AI金額預估成長20%以上，台積電表示CoWoS產能有望倍增，再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注，創新科技ETF可望持續受惠，值得投資人留意。
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，2024年AI將全面百花齊放的應用格局，熱潮持續升溫，帶動AI相關供應鏈及終端產品迎接復甦成長行情，創新科技將持續受惠，全年都可望有亮眼表現。
同時，林怡君提到，根據歷史統計，封關日是進場存股創新科技ETF的良機，雖台股已封關，但全球股市對於新科技的熱潮料將持續數年，建議投資人視己身風險承受度，不妨以單筆或定期定額方式中長期布局創新科技ETF，提前卡位創新科技商機，掌握創新科技後市上漲爆發力，輕鬆提升投資績效。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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