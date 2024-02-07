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台股新春開盤多上漲！新創科技ETF熱　投信業者：年後可搶布局

▲投信業者表示，過往台股新春開盤當日平均以上漲作收，而AI持續發燒，建議單筆或定期定額布局創新科技ETF。（圖／NOWnews資料照片）
▲投信業者表示，過往台股新春開盤當日平均以上漲作收，而AI持續發燒，建議單筆或定期定額布局創新科技ETF。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

AI可說是今（2024）年最熱門關鍵字，甚至在AI族群的強勢帶動下，台股封關日前讓台股穩站萬八。以往農曆年前後，台股漲多跌少，封關日前抱股過年上漲機率更是達到7成以上，預期年後有望再開紅盤，挑戰18619歷史新高。有投信業者表示，封關日是進場存股創新科技ETF的良機，雖然台股已經封關，但全球股市對新科技的熱潮料將持續數年，建議不妨以單筆或定期定額方式，中長期布局創新科技ETF，提前卡位掌握後市上漲爆發力。

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美國近日非農就業數據超乎預期，再加上Meta及亞馬遜等兩大巨頭財報表現亮眼，關注點更是聚焦在AI，也掀起AI相關族群熱潮。而在台灣方面，「AI教父」黃仁勳頻繁來台，近期更是傳出來台要產能。另近日才剛舉行法說會的台積電，也特別在會中提到看好AI發展，皆讓外界對AI持高度關注，也因此在台股封關日，由AI族群帶動下讓股市突破萬八關卡。

野村投信投資策略部副總經理張繼文提到，台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力。回顧2023年，外資在上市櫃合計買超台股約新台幣864億元，持股比例自37.52%回升至38.47%，除了顯示資金回流外，也意味著半導體展業開始復甦，如護國神山台積電便預估2024年營收成長21%到26%，全年300億資本支出不變，反應AI需求仍然強勁，預估3年內將佔營收的2成。

此外，張繼文表示，台積電法說提及相當看好AI發展，2024年美國3大雲端巨頭投資AI金額預估成長20%以上，台積電表示CoWoS產能有望倍增，再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注，創新科技ETF可望持續受惠，值得投資人留意。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，2024年AI將全面百花齊放的應用格局，熱潮持續升溫，帶動AI相關供應鏈及終端產品迎接復甦成長行情，創新科技將持續受惠，全年都可望有亮眼表現。

同時，林怡君提到，根據歷史統計，封關日是進場存股創新科技ETF的良機，雖台股已封關，但全球股市對於新科技的熱潮料將持續數年，建議投資人視己身風險承受度，不妨以單筆或定期定額方式中長期布局創新科技ETF，提前卡位創新科技商機，掌握創新科技後市上漲爆發力，輕鬆提升投資績效。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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