特企／CHECK2CHECK年營收20億！尾牙狂發200萬獎金

「快電商 CHECK2CHECK」 去年快速擴張，年營業額總計突破20億，營運團隊功不可沒，為表彰同仁一年下來的卓越貢獻，森田、VIC以及丫頭祭出總價值高達200萬元的獎項，其中包含市值超過5萬的iPhone 15 Pro Max、MacBook Pro、萬元現金獎等豪禮，尾牙現場讓同仁抽獎直接帶回家！
知名電商品牌「快電商 CHECK2CHECK」於週末舉行歡樂尾牙派對，創辦人「森田」、最帥營運長「陳雋希VIC」、「丫頭」配合本次尾牙「賭場主題」，盛裝打扮華麗登場！圖/快電商提供
森田在尾牙上與員工一同分享喜悅：「公司一整年營運成果大家有目共睹，我們達成許多里程碑，未來希望替大家打造更好的環境，投入更多資源讓每個人都能與企業一同學習、成長」；VIC表示：「很感謝各部門的一年來堅持與努力，才有今天的成績，2024年希望可以一起顛覆台灣電商的商業模式！」；丫頭則大方喊出：「今天真的很開心，就是要抽紅包給大家！公司整年的好成績就是要與大家一起共享」，讓台下同仁歡聲雷動。
除了抽獎環節，現場還舉行啤酒大賽，許多同仁為了獎金卯足全力，歡笑聲不斷；此外，森田、VIC以及丫頭更大方祭出加碼金額，配合「賭場」主題設計骰子遊戲，擲多少賺多少，總共再發送超過50萬元的獎金，讓全體同仁全部笑得合不攏嘴，同仁表示加入「快電商 CHECK2CHECK」這個大家庭真的很幸福！公司不僅非常照顧員工，更持續回饋社會做公益，幫助社會上許多弱勢族群，同仁紛紛直呼自己加入幸福企業，可以跟隨公司的腳步持續成長，真的很幸福！最後三位創辦人再度感謝同仁為企業的貢獻，期盼2024來年創造無限可能，再攀事業新高峰，為整場尾牙歡慶活動劃下完美句點。
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