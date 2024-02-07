台糖豬檢出瘦肉精 雲林藍委齊轟民進黨政治操作罔顧食安
台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，遭衛福部次長王必勝屢次暗示台中實驗室可能有問題，衛福部食藥署與台中市府食安處各自啟動複驗，都驗出瘦肉精「西布特羅」。養豬大縣雲林國民黨立委張嘉郡表示，食安問題關係民生，本應超越藍綠。但這段期間，民進黨政府與網軍側翼卻刻意操作，甚至散佈各種陰謀論，認為台中市政府故意公布不實的檢測結果，網路上甚至有人造謠表示，此為有心人刻意於檢測過程添加瘦肉精所致。而王必勝更公然指責台中市政府，完全喪失專業技術官員應有的行政中立態度。
記者余祥／台北報導
張嘉郡說，如今食藥署的檢測結果顯然讓這群綠營人士徹底大翻車，充分證明只靠網軍與政治操作，罔顧公理是非，最終都不會獲致好的結果。讓人遺憾的是，民進黨綠營人士顯然只要掌握權力，就不可能獲取教訓，永遠也不會保持謙卑的態度。此次瘦肉精事件曝露民進黨政府未能扮演好民眾食安守護神的角色，當初民進黨放棄自己的堅持與立場，強勢開放瘦肉精豬肉進口，當時還信誓旦旦誇下海口表示，他們的「食安五環」政策能保證民眾的食安。如今這一切說明了，民進黨政府非但保證不了民眾的食安，甚至連國內豬農的利益也受到傷害。
張嘉郡呼籲，衛福部與農業部不應該再顢頇怠惰，應加強抽查，徹底掌握國內市售豬肉的流向與去處，不能再讓民眾活在恐懼中，同時更要盡力維護國內豬農的清白與權益。
同樣來自雲林的國民黨立委許宇甄表示，對於衛福部次長王必勝無端指責台中市政府急於公布檢驗結果一事，中央政府要有上位機關的高度，知錯要改，應該立即公開向台中市長盧秀燕團隊文道歉，應該為衛福部沒有真正站在保障國民健康角度思考問題，導致國人反而身陷食安恐懼中，向全民道歉。
許宇甄指出，食安是純科學的問題，但卻因為衛福部的政治思考，使得單純的問題複雜化，這不只是在打擊認真做事的台中市府團隊，造成站在第一線的檢驗人員士氣低落，最糟糕的是可能讓國人對於客觀的食安檢驗失去信心。為了執政黨及少數人利益所引發的政治鬥爭，辛苦建立的食安共識差點剝落，這樣的代價真的不值。
許宇甄再次強調，讓食安回歸科學，讓證據說話，此時此刻，衛福部造成的鬧劇該落幕了，盡速徹查「西布特羅」的來源及去向，是否有「洗產地」問題？以及時阻斷更多瘦肉精肉品上了民眾餐桌，是地方中央共同的責任。