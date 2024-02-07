特企／「龍厚禮啦！」全家雲端傳情咖啡23元起　發紅包再抽3萬

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全家新春好康接龍，「隨買跨店取」Let's Café經典咖啡、單品咖啡、霜淇淋組1688元，也可選擇經典拿鐵大杯、私品茶和霜淇淋的大禮包組合，同樣1688元，立即省972元；若想備齊更多組，經典美式大杯8,888元一次讓你帶388杯，折後每杯只要23元，再送88,888全家會員點數，包你龍年一路發；少杯數同樣有加碼，經典美式特大杯5杯/經典拿鐵特大杯4杯168元，會員限購2組。
好康2：使用隨買跨店取App「發紅包」、「轉贈」、「共享」功能再抽3萬旅遊金
大人小孩都愛拿紅包，全家「隨買跨店取」今年更推出「新年發紅包，拚手氣搶好禮」，會員可將隨買跨店取商品包成紅包，透過連結分享給親友隨機領取，發送方可以設定紅包的發送商品、份數、同會員可領取幾份，並附上祝福小卡；領取方只要點擊分享連結，即可領取紅包，紅包分享連結有效期限為3日，超過期限未領取的紅包資產會返還給發送方，年節大家在群組內一同發送，開啟搶紅包大作戰，和親朋好友線上就能聯繫感情，有玩又有拿。
「雲端傳情集好運」，期間於隨買跨店取購買任一商品，並使用轉贈、共享或發紅包商品給親友就有機會拿3萬旅遊金，隨買跨店取合計超過300品項以上皆可共享，可依情況將全帳戶商品一鍵共享，或針對不同商品共享給對方，每件商品最多可以跟10位親友一同享用，此外共享功能可查詢兌換紀錄，兌換者、時間、數量、店鋪都能一目了然，共享功能完整了有時收禮當下卻用不到的缺失，讓親友有需要時隨時都可使用，更體現了送禮送到心坎裡的意義。
轉贈功能同樣不受時間、距離的限制，團購禮盒享85折起，全台全家都可輕鬆取貨，附上今年限定的龍年轉贈小卡，不用見面也能把心意送到位。即日起至2月20日，使用共享或轉贈功能，還能抽3萬元旅遊金，懂得分享，收穫可能更多。
好康3：「全家祥龍福袋」限量販售 兌換完成再送2支Fami!ce霜淇淋
充滿年味的新春福袋也不能少，2024「全家祥龍福袋」內含精選零食、糖果、FamiCollection冷藏飲品券、龍年福袋抽獎券等，2入498元，且只要在2/21前於實體店舖完成福袋兌換，再贈送2支Fami!ce霜淇淋品嚐，限量販售，會員限購10組，即日起至2月14日都可購買，難能可貴的優惠組合千萬別錯過！抽獎試手氣與有趣好玩的發紅包活動，和親朋好友開心過新年。