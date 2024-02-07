春節7天連假來了！台鐵、高鐵、省道、國道尖峰時段一次看

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台鐵預估今天中午起因通勤、返鄉人潮，將出現節前疏運高峰，11日至13日（初二至初四）為春節旅遊人潮尖峰，13日、14日（初四、初五）為返鄉人潮尖峰，預估12日、初三將出現節後疏運高峰。春節期間每日平均載客數約74.2萬，初三全線單日載客數將達81.7萬，其中西線有71.8萬載客數。
高鐵
高鐵預估，今天中午起至9日（除夕）午後，為南下返鄉需求高峰；初一、初二南下／北上日間雙向需求均有高峰；初三、初四以雙向探親訪友、出遊人潮，及部分北上返回居住／工作地之需求為主；初五、初六以收假北上人潮為主。
高鐵預估單日最大運量在2月12日初三，單向最大運量將出現在13日初四北上。今、明兩天南下夜間列車延後收班車次共6班次；13、14日北上夜間列車延後收班車次共6班次；將依據現場旅客人潮狀況，分派各站控管自由坐上車人數，機動調派車站自由坐上車人數。
南下尖峰時段
2/7（三） 07~22時
2/8（四） 07~22時
2/9（五） 07~15時
2/10（六）07~15時
2/11（日）07~15時
北上尖峰時段
2/11（日）09~22時
2/12（一）09~21時
2/13（二）08~22時
2/14（三）08~22時
省道
公路局預估省道在初二到初三最塞，並預判25處易壅塞路段，位於返鄉及觀光旅次集中特性的主要幹道，包括台61線鳳鼻－香山路段、台61線竹南路段、台61線中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮－楓港路段等。
銜接高速公路受匝道儀控影響路段，有台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰交流道、台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接國3歸仁交流道、台88線五甲－鳳山路段等。
觀光風景地區及知名廟宇聯外道路易壅塞路段，包含台2線萬里－大武崙路段、台2線福隆路段、台2線與台2乙線關渡－淡水路段、台3線大溪路段、台3線古坑－梅山路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社清境－合歡山路段、台21線日月潭路段、台3丙線東向竹山紫南宮路段、台17線五王大橋－北門（南鯤鯓代天府）、台19線北港朝天宮路段等。
國道
高公局預估大年初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北部路段及國5南向宜蘭路段於上午5點起即可能出現長時段壅塞。
初三至初五為北向尖峰日，預估國1、國3北向中部路段於中午12點過後，國5北向宜蘭路段於上午9點後將出現長時段壅塞；部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段，甚至可能壅塞至隔天凌晨。
另外，初一至初三整體訂房率約在5成以上，其中宜花東地區訂房率達6成，預估假期期間將有大量旅遊車潮湧入國5。
高公局建議，初一至初三南向用路人於上午6點前或中午12點後出發；初三至初五北向部分，建議南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於中午12點前出發。南北長途建議可利用台61改道行駛，避免車流過度集中。
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