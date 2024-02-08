分析師謝晨彥爆紅！卻歷經2次破產地獄　一些真心話給年輕人

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謝晨彥回顧，當時剛出社會做股票就用槓桿，其實股市裡做槓桿沒有什麼不對，但前提必須股票是對的，當時完全沒有意識到風險。「不是對自己選股很有自信，就像開車一樣，只是順順的騎，但沒想到車速越來越快最後撞車」。他說年輕時，只是聽人家講就覺得股票會漲，於是融資用信用卡借錢買，也不會做功課分析，最終落得第一次破產。
他說自己完全沒有風險意識還用槓桿操作是第一錯，再來沒有注意到流動性的問題是第二錯，也就是交易量少的股票都被主力控盤操作了，但當時只是一窩蜂跟著進場，一開始漲停很嗨但最後暴跌被割韭菜也只是剛好而已，且當時是2000年科技泡沫，他墜落谷底一無所有。
2001年納莉風災、2002年911事件，股票市場不佳，破產的謝晨彥只能邊工作邊存錢，同時也開始看書沉潛，反思是不是都是因為自己不懂，於是他看遍圖書館的財經書，從人物傳記到投資線圖分析。「原來『最活躍的美國股市投機客』傑西‧李佛摩也曾經很慘，但他後來成功了」這有激勵效果！「我變得很興奮，告訴自己投資股市別再怕」。
謝晨彥探究當時各式投資大師的成功密碼，發現他們都是做期貨，只要把指數分析好，不用被消息來源騙，更不用被主力坑殺，於是2003年他也開始做期貨，那年行情上來得又快又猛，短短一年間就還掉債務還存了一些錢，但隔年總統大選他因預期國民黨會當選全倉押寶，沒想到319槍擊案一顆子彈再度讓他墜入地獄、第二次破產負債300多萬。
他不敢跟家人講，全部自己承擔，跟證券期貨公司談分期還款，貸款借錢度日子，當時他很沮喪壓力爆表，一下子胖很多還胃食道逆流、睡不著覺，好不容易睡著，半夜也會哭醒，最嚴重時還掉頭髮。後來他慢慢冷靜下來，覺得有必要進入專業機構認真做事、改掉許多似是而非的錯誤觀念，才慢慢導正回來。
謝晨彥說，自己兩次破產原因可能有些不同，但都是「發財夢」，自己因「發財夢」搞到破產，但也有人把「發財夢」拿去創業、闖出一番事業。他說，許多年輕人不服輸、不想當社畜，覺得在股票市場沒人管又可以賺錢於是開始放飛自我想發財，殊不知成功完全沒有捷徑。
針對年輕人想投入股票市場或是開始投資理財，謝晨彥說，就像開車上路一樣，有沒有駕照？會不會路邊停車？知道要加什麼油？有狀況知道要打給誰拖吊？會開車的話，那就慢慢從近的開到遠的、從小車開到大車循序漸進。套用到股票市場也是，知道股票市場的結構嗎？知道什麼是成分股嗎？影響股市債市匯市的因素有哪些？買股票跌會怎樣？操作長短線的差別等等。
謝晨彥建議年輕人投入市場第一步就是好好上一門課，把經濟學、利率貨幣、會計學、財務報表搞懂，不用精通就是先有一定程度的了解，如果是學生可以選修經濟財金通識課，也可以參加證券研究社團。有一定基礎後，謝晨彥說可以先用權證去試，因此權證是股票的連結，可以了解槓桿帶來的效果，如果玩不好頂多就是本金歸零，再來可以開始定期定額投資股票或是ETF。
他說，買對買錯其實不是重點，過程比較重要，投資者才會知道0050是什麼？什麼是裡面的成分股，也才會知道除息配息什麼意思，這些沒有參與都不會了解，等到慢慢有一天開始可以看準的時候，就可以加大部位、放大資金。謝晨彥強調，要成功不一定要歷經失敗，像他一樣慘，但一定要有學習的過程，必須踏實一個階段、一個階段的學習，才有機會迎向成功。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。