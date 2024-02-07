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年終理財「基金」夯！投資人偏好這3市場　這星座最常買

▲基金已成為民眾最愛的投資工具之一，根據銀行統計發現，土象星座客戶最愛定期定額買基金，平均每人購買金額最高則是雙子座。（圖／NOWnews資料照片）
▲基金已成為民眾最愛的投資工具之一，根據銀行統計發現，土象星座客戶最愛定期定額買基金，平均每人購買金額最高則是雙子座。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

農曆新年將至，大家最開心莫過於領到年終獎金，但如何將年終獎金放大也是一門學問，不少人會選擇買基金，有銀行也趁勢推出基金定期定額終身0手續費優惠，平均每天新申購交易成長近3倍，小資族客戶定期定額交易筆數成長超過1.6倍，財管客戶更是成長6倍，統計也發現，土象星座客戶最愛定期定額買基金，平均每人購買金額最高則是雙子座。

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台新銀行統計發現，土象星座像是魔羯、金牛、處女座客戶，最常定期定額購買基金，與星座穩健特質相似，透過固定時間進場，平均成本、分散風險，逐步累積財富，其次依序為天蠍、射手、天秤座。定期定額買基金人均金額最高的則是雙子座，雙子座具備洞察能力且勇於嘗試，通常在投資上較為缺乏耐心，很適合運用定期定額投資基金，強迫儲蓄提高投資勝率。

另外，根據台新銀行統計，今(2024)年以來銀行客戶定期定額投資基金市場偏好美股、科技股以及台股，占了新申購金額5成，占比第二的債券類也相當受到客戶歡迎。

由於進入年終獎金發放的高峰時期，基金也已成為民眾最愛的投資工具之一。展望2024年，台新銀行分析，整體經濟環境將處於「低成長」和「高利率」環境，雖美國目前的信用、景氣、失業率、通膨等四面向數據維持韌性，但因市場預期美國聯準會（Fed）將降息，以及各國大選結果可能會對景氣帶來不確定性，因此，在基金投資策略上，應兼顧風險和報酬平衡，建議以定期定額和多元配置不同市場來降低波動影響，其中AI題材在軟硬體、應用發展等可望成為未來主流，建議可提前布局，掌握投資機會。

面對2023年國際股市高漲的表現，投資人對2024年的行情可謂是期待又怕受傷害，台新銀行建議，投資人可以藉由定期定額方式，分散時間投資來參與未來市場契機，以基金日日扣功能而言，每月1日到31日都可設定扣款日，讓進場時機更加地多元彈性，例如客戶可設定每個月領薪後的隔天扣款，依照需求定期定額自動扣款，讓投資理財更為便利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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