年終理財「基金」夯！投資人偏好這3市場　這星座最常買

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，根據台新銀行統計，今(2024)年以來銀行客戶定期定額投資基金市場偏好美股、科技股以及台股，占了新申購金額5成，占比第二的債券類也相當受到客戶歡迎。
由於進入年終獎金發放的高峰時期，基金也已成為民眾最愛的投資工具之一。展望2024年，台新銀行分析，整體經濟環境將處於「低成長」和「高利率」環境，雖美國目前的信用、景氣、失業率、通膨等四面向數據維持韌性，但因市場預期美國聯準會（Fed）將降息，以及各國大選結果可能會對景氣帶來不確定性，因此，在基金投資策略上，應兼顧風險和報酬平衡，建議以定期定額和多元配置不同市場來降低波動影響，其中AI題材在軟硬體、應用發展等可望成為未來主流，建議可提前布局，掌握投資機會。
面對2023年國際股市高漲的表現，投資人對2024年的行情可謂是期待又怕受傷害，台新銀行建議，投資人可以藉由定期定額方式，分散時間投資來參與未來市場契機，以基金日日扣功能而言，每月1日到31日都可設定扣款日，讓進場時機更加地多元彈性，例如客戶可設定每個月領薪後的隔天扣款，依照需求定期定額自動扣款，讓投資理財更為便利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。