台糖梅花豬複驗出「瘦肉精」 專家揭西布特羅危害！4類人最嚴重
國產豬肉片真的被驗出禁藥「西布特羅（Cimbuterol）」！台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精成分「西布特羅」，啟動兩路複驗，台中市政府今（7）天上午召開複驗結果，衛局長曾梓展表示，檢驗結果仍含有不得檢出的禁用藥西布特羅，含0.002ppm。另一複驗單位，今由食藥署署長吳秀梅公開結果，確實也檢驗出瘦肉精西布特羅0.001ppm。對此，毒物專家顏宗海呼籲，政府應該要加強檢驗，且西布特羅無法透過浸泡、清洗去除，如果有心血管疾病、心臟病、中風、慢性病患者容易出現嚴重反應，需要特別小心。
記者周淑萍/綜合報導
台中市衛生單位2/2晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用「瘦肉精」西布特羅，數值為0.002ppm，這是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，後續於昨（6）日再交由食藥署進行複檢，食藥署和台中市政府衛生局今（7）日再度公開複驗結果，皆確認檢出西布特羅，食藥署檢測出來的結果為0.001ppm，台中市政府衛生局為0.002ppm。
顏宗海醫師表示，西布特羅雖然檢驗出來的含量為0.001~0.002 ppm非常微量，但台灣西布特羅是全面禁止使用，屬於違法，呼籲政府要做好嚴格把關，同時要釐清來源，甚至要擴大檢驗範圍，包含豬隻的飼料都應該追查，才能保證種吃的安全。
醫師特別解釋「西布特羅」和「萊克多巴胺」都屬於「乙型受體素」的一種。其中萊克多巴胺也被當成為「瘦肉精」的一種，添加在飼料當中，可以減少脂肪組織，增加蛋白質比例，並減少飼料的用量。在某些國家萊克多巴胺是可以使用，同時國內也允許在容許值內輸入，但西布特羅不一樣，雖然也是乙型受體術的一種，但沒有經過風險評估，是不可以被驗出。
如果攝取過量的西布特羅，有可能會造成心跳變快、血管擴張，有心血管疾病、心臟病、中風、慢性病患者等四大類疾病的患者，可能都會有比較嚴重的反應，務必要特別當心。此外，需要特別注意的事，西布特羅是無法透過清洗、或是高溫烹煮來處理掉，如果真的吃到，建議就是多喝開水進行代謝。