扭轉少子化拼了！韓企祭優渥生育補貼 一胎獎勵236萬台幣
韓國少子化危機顯著，近年已然演變成國安危機，儘管政府祭出不少補貼政策，目前看來成效似乎仍有限。不過不只國家，企業也祭出生育獎勵，如韓國房地產巨頭富榮集團（Booyoung Group）就鼓勵員工，以2021年後為對象，每生育1個孩子，即提供1億韓元（約新台幣236萬）的補貼。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓媒《中央日報》報導，富英集團會長李仲根5日在首爾總公司舉行的「2024新年典禮」上，宣布引入開創性的生育獎勵制度，「如果低出生率問題持續下去，20年後韓國將面臨生產力及人口減少，還有國防人員短缺等生存危機，作為一家企業，我們將盡一切努力改善這一點」。
李仲根還指出，撫養孩子的經濟負擔，與如何平衡工作和家庭的兩難，都是造成出生率低落的主因，他希望能提供直接的幫助。
不只如此，若政府提供土地建造新廠，擁有3名以上（含）孩子的員工，將可以選擇1億韓元補貼金或承租社會住宅，租戶無需承擔稅務，也沒有維護責任，還能解決高房價的問題。
今年1月剛迎來新生子女的富榮集團經理孫正賢，坦言生育前、生育後，都會為經濟問題煩惱，但感謝公司大力支持，不排斥再生第2胎。