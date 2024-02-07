瘦肉精疑雲！台糖質疑僅台中市府樣本有 抽檢298件皆無驗出
針對台中市衛生局今（7）公布肉品瘦肉精複檢結果仍含有微量瘦肉精一事，對此，台糖公司總經理陳立人也立刻對外說明，在2/2晚間事件發生後，包含中央畜產會等多個單位，進行大規模抽檢近300件樣本，皆未查出有瘦肉精，並質疑為何僅台中市衛生局公布樣本含瘦肉精。同時強調台糖公司飼料自己生產，飼料工廠及養豬過程使用的飼料皆經過檢驗未含瘦肉精，但後續仍會配合政府相關單位釐清。
記者魏妤庭／台北報導
台糖冷凍梅花豬肉片在1/15經台中市府檢驗出含瘦肉精「西布特羅」，引發食安爭議，而消息一出，台糖立即向台中市衛生局申請資料啟動複驗，但複驗結果今日稍早出爐，不論是衛福部食藥署或台中市衛生局，針對送驗的驗本，皆驗出含有瘦肉精西布特羅。
對此，陳立人也發出聲明指出，台糖公司說明在2/2晚間事件發生後，包含中央畜產會、衛福部以及各縣市政府、衛生及農業單位旋即對台糖公司上市的肉品以及畜殖場、飼料工廠，展開大規模的抽檢以及調查。抽檢結果樣本累積至目前至少298件，樣本抽檢的結果完全不含瘦肉精。
陳立人表示，台糖公司的飼料是自己生產，飼料工廠及養豬過程所使用的全期的飼料都已經經過各縣市政府農政單位以及農業部檢驗，飼料也都沒有含瘦肉精，國內也不會有人拿西布特羅來用於畜牧業的飼養上面。並一再強調，台糖公司絕對沒有使用瘦肉精，並質疑台中市衛生局，為什麼目前所採檢的那麼多樣本裡面，只有該單位所持有的單一樣本可以驗出瘦肉精。但也表示，後續仍然會配合政府相關單位來釐清。