眾人為她抱屈！盧秀燕：對中央沒意見、不捨基層同仁被誤解
台中市驗出台糖梅花肉片含瘦肉精，一開始就有人懷疑這是市長盧秀燕的政治算計，如今食藥署和市府複驗結果都檢出瘦肉精，還食安處清白，藍營也為盧秀燕抱屈。盧秀燕說，她對中央沒任何意見，只是不捨同仁被誤解，昨天的四方複驗讓真相水落石出，她覺得是好事。她強調維護食安過程可能影響別人利益，但還是要共同堅持。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今（7）日在記者會中公布台糖梅花肉片複驗結果，依舊檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）。稍早台中市長盧秀燕出席關懷街友活動時，媒體追問綠營指盧秀燕假食安之名砲打中央，盧秀燕說，基層食安人員認真努力為民眾食安把關，「這就是公權力，一定要支持他們」。
盧秀燕說，食安是專業、科學的問題，所以證據到哪裡，就會公布到哪裡。為了昭公信、讓社會大眾更放心，台中市政府邀集台糖公司、中央及中央指定的學者專家四方共同複驗，在年節前讓事情水落石出、真相大白。
盧秀燕呼籲大家支持基層的食安人員，食安人員不管是在各個角落、各個地方政府或中央，平常都非常認真努力，為民眾健康把關。她表示對於中央沒有任何意見，「只是不捨我們的同仁在這個過程當中被誤解」，覺得昨天開始四方複驗是好事。她表示食安是需要堅持的，雖然在過程中可能影響到別人利益，但還是呼籲一同維護民眾的食安，一起共同堅持。