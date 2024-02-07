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藍拋國會可解任行政首長　陳建仁：應按照憲法規範來做工作

▲陳建仁上午視察113年春節連假台鐵、高鐵及國道客運疏運辦理情形，並接受媒體訪問。（圖／記者陳明中攝，2024.02.07）
▲陳建仁上午視察113年春節連假台鐵、高鐵及國道客運疏運辦理情形，並接受媒體訪問。（圖／記者陳明中攝，2024.02.07）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨立法院黨團拋出要擴大國會人事審查同意權及針對不適任或重大違法失職的行政首長，國會應有解任權等主張。行政院長陳建仁今（7）日表示，各個機關都應按照憲法規範和相關原則，來做所有工作。

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陳建仁上午視察113年春節連假台鐵、高鐵及國道客運疏運辦理情形，並接受媒體訪問。

對於國民黨團所拋出的改革主張，陳建仁表示，台灣是一個憲政民主法治的國家，對於行政權跟立法權，憲法都有相當多的規定，他相信各個機關，都應按照憲法規範和相關原則，來做所有的工作，這才是符合憲法規定的機關，所應該有的作為。

媒體詢問，是否掌握台製工具機輾轉銷給俄羅斯，傳出引起立陶宛政府關切？陳建仁回應，經濟部一直都有所掌握，去年時就已正式公布、公告，對於工具機輸往俄羅斯相關的一些禁止措施，經濟部也跟公協會舉辦多次宣導會，讓業者都能了解政府相關禁令。

陳建仁指出，台灣做法跟世界上很多國家都是一致，希望業者不要透過第三地有轉運販售的情形，這個部份政府也有在宣導會裡面說明，讓業者提高警覺，「業者應該要做最好的查證，以免來誤觸法網」。

陳建仁提及，對於第一次運輸工具機到俄羅斯的這些廠商，政府也提高了罰則，初次運售就會處罰100萬元；很重要的，台灣會持續跟民主陣營的國家站在一起、繼續維護民主自由的價值。

針對520卸任後的下一步，陳建仁也說，在現階段，整個行政團隊都會堅守崗位，繼續福國利民相關的工作，「學術研究一向是我的最愛，我希望520之後回到中央研究院，繼續我的學術研究，對人類健康的維護有所貢獻」。

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