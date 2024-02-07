藍拋國會可解任行政首長　陳建仁：應按照憲法規範來做工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於國民黨團所拋出的改革主張，陳建仁表示，台灣是一個憲政民主法治的國家，對於行政權跟立法權，憲法都有相當多的規定，他相信各個機關，都應按照憲法規範和相關原則，來做所有的工作，這才是符合憲法規定的機關，所應該有的作為。
媒體詢問，是否掌握台製工具機輾轉銷給俄羅斯，傳出引起立陶宛政府關切？陳建仁回應，經濟部一直都有所掌握，去年時就已正式公布、公告，對於工具機輸往俄羅斯相關的一些禁止措施，經濟部也跟公協會舉辦多次宣導會，讓業者都能了解政府相關禁令。
陳建仁指出，台灣做法跟世界上很多國家都是一致，希望業者不要透過第三地有轉運販售的情形，這個部份政府也有在宣導會裡面說明，讓業者提高警覺，「業者應該要做最好的查證，以免來誤觸法網」。
陳建仁提及，對於第一次運輸工具機到俄羅斯的這些廠商，政府也提高了罰則，初次運售就會處罰100萬元；很重要的，台灣會持續跟民主陣營的國家站在一起、繼續維護民主自由的價值。
針對520卸任後的下一步，陳建仁也說，在現階段，整個行政團隊都會堅守崗位，繼續福國利民相關的工作，「學術研究一向是我的最愛，我希望520之後回到中央研究院，繼續我的學術研究，對人類健康的維護有所貢獻」。