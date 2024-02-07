MLB／道奇組夢幻輪值就差大谷翔平！ 4位MVP坐鎮締造罕見紀錄
洛杉磯道奇（MLB）在今（7）日確定迎回MVP左投Clayton Kershaw，不僅讓道奇戰力更加恐怖，更增添了先發輪值深度，但由於Walker Buehler趕不上開季與大谷翔平確定本季不登板投球，開季先發輪值將由山本由伸、Tyler Glasnow、James Paxton組成，但外界仍看好道奇稱霸國聯西區，其中道奇陣中就有4位MVP坐鎮，成為大聯盟史上第6支同時擁有4位年度MVP的球隊。
記者張志宇/綜合報導
道奇本季在自由市場大手筆買進大谷翔平與山本由伸，更從自由市場上帶回「隊魂」Clayton Kershaw，根據大聯盟數據專家Sarah Langs表示，「道奇成為聯盟史上第6支，在單季擁有至少4位拿過年度MVP選手的球隊，分別為大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman與Clayton Kershaw。」
前5支擁有至少4位MVP球員在陣中的隊伍，分別為1978年的辛辛那提紅人、1982年的洛杉磯天使、1996年的波士頓紅襪，與2021、2022年的道奇。
至於道奇在開季的先發輪值，Walker Buehler將不在開季名單內，主帥Dave Roberts在球迷會上就透露，「Walker Buehler只是會晚一點加入球隊陣容，但目前沒有復出時間表，但好消息是他的復原狀況良好，相信他在本季能投出精彩的一年。」
值得一提，現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，更曾拿下2014年國聯MVP、10度入選明星賽、拿下3座塞揚獎，並在2020年跟道奇隊一同奪下世界大賽冠軍。
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