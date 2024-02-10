2024初一禁忌！命理師教吃1物「整年旺翻」　補桃花招貴人趁春節

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黃子容指出，一年之中開桃花最重要的時間就是新春過年，把握此時補滿桃花運、招滿貴人，有利於事業、感情、人際關係。好運鈴做法很簡單，找一條紅線，在兩端各綁上一個鈴鐺，接著在紅線中間打一蝴蝶結即可。
過新年代表嶄新的開始，眾人都希望所有壞事隨著一年結束而消逝，命理專家楊登嵙提醒，可注意大年初一習俗禁忌，以免招來不好的影響。
🟡2024大年初一禁忌：
◼️忌吵架或打罵小孩：不要在初一吵架或打罵小孩，家中恐招來官訟是非。
◼️不可灑水、掃地或倒垃圾：以免掃掉家中財氣，垃圾可以用撿的。
◼️忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。
◼️忌欠錢：若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己無債一身輕，往下一年邁進。
◼️忌吃稀飯：由於稀飯以前是窮人家吃的食物，民間認為新年吃稀飯是觸霉頭，代表來年財運受阻。
◼️忌殺生：在新年正月初一殺生，恐怕會惹來血光之災。
◼️忌睡午覺：習俗認為，睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。
◼️忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，口誦「碎碎（歲歲）平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。
◼️忌燈全關：大年初一晚上不要把燈全關了，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年，象徵希望、光明一整年。把燈全關掉，易讓新的一年前途黯淡。
◼️忌說不吉利的話：例如「死、亡」等字，以免招來不良影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。