2024新年快樂！LINE龍年免費拜年貼圖31組　除夕初一問早安到初五

2024初一禁忌！命理師教吃1物「整年旺翻」　補桃花招貴人趁春節

▲2024大年初一到，命理師分享禁忌、開運方式，過年新春第一天討好彩頭，連旺一整年。（示意圖／取自Unsplash）
▲2024大年初一到，命理師分享禁忌、開運方式，過年新春第一天討好彩頭，連旺一整年。（示意圖／取自Unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

龍年大吉迎初一！民眾在新春都想討個好彩頭，命理老師黃子容分享新春開運法，在今（10）天大年初一春節，吃過第一餐後，無論是早餐或早午餐，可接著吃紅色糖果，在新春第一天就有甜頭，轉鴻運旺整年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
命理老師黃子容補充，過去一年運勢特別差的人，也可以趁著初一早上起床，空腹吃1顆水煮蛋，象徵重生，開啟整年好運。此外，初一可在口袋或包包放入好運鈴，開啟人緣桃花。

黃子容指出，一年之中開桃花最重要的時間就是新春過年，把握此時補滿桃花運、招滿貴人，有利於事業、感情、人際關係。好運鈴做法很簡單，找一條紅線，在兩端各綁上一個鈴鐺，接著在紅線中間打一蝴蝶結即可。

▲大年初一。（圖／NOWnews社群中心）
▲大年初一。（圖／NOWnews社群中心）
過新年代表嶄新的開始，眾人都希望所有壞事隨著一年結束而消逝，命理專家楊登嵙提醒，可注意大年初一習俗禁忌，以免招來不好的影響。

🟡2024大年初一禁忌：

◼️忌吵架或打罵小孩：不要在初一吵架或打罵小孩，家中恐招來官訟是非。

◼️不可灑水、掃地或倒垃圾：以免掃掉家中財氣，垃圾可以用撿的。

◼️忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

◼️忌欠錢：若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己無債一身輕，往下一年邁進。

◼️忌吃稀飯：由於稀飯以前是窮人家吃的食物，民間認為新年吃稀飯是觸霉頭，代表來年財運受阻。

▲稀飯示意圖、清粥示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲大年初一有不要吃白稀飯的說法。（示意圖／翻攝photoAC）
◼️忌殺生：在新年正月初一殺生，恐怕會惹來血光之災。

◼️忌睡午覺：習俗認為，睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

◼️忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，口誦「碎碎（歲歲）平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

◼️忌燈全關：大年初一晚上不要把燈全關了，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年，象徵希望、光明一整年。把燈全關掉，易讓新的一年前途黯淡。

◼️忌說不吉利的話：例如「死、亡」等字，以免招來不良影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

2024大年初一「不是龍年首日」！關鍵分界是這天：搞錯生肖衰一生

新年快樂！2024「龍年貼圖、過年賀卡、吉祥話」　多國賀詞一覽

2024過年拜拜攻略｜小年夜、除夕拜天公時間　水果、花、供品金紙

大樂透過年加碼拼了！連7槓頭獎飆2.4億　「隱藏規則」中獎率飆升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞