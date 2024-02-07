Energy《紅白藝能大賞》強勢回歸！宣布演唱會首站地點　歌迷暴動

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Energy與台上16名舞者展現精湛的舞台魅力，超強氣勢也讓現場粉絲尖叫暴動，相隔20年再度整裝重返樂壇，也帶來全新抒情單曲〈分合〉表達心聲。只見Energy幾位團員肩並肩展現團結力量，高喊：「我們是Energy！」宣示當年「最殺舞蹈團體」回來了，場面極其感人。
近幾年，團員們在各個領域中都有亮眼表演，牛奶一如往常高分貝地跟大家打招呼，讓其他團員笑虧，他還是跟以前一樣，牛奶笑說：「希望讓大家有一種沒有中斷的感覺。」張書偉感性表示：「大家都以為我們不可能回來，但是我們做到了，也要大家相信自己，龍年一定會很順利！」
阿弟則說：「沒有中斷、不是中年，站上一直沒有機會站上的小巨蛋心情很感動，還有謝謝一路以來支持我們歌迷，甚至有遠從新加坡來的。」阿弟在說話時，現場還配起感性音樂，結果被發現眼角有點淚光，讓其他團員笑說：「你該不會是要哭了吧！」
主持人Lulu黃路梓茵見狀跳出來解圍：「那應該是眼油啦！」坤達也透露自己的心情：「還是會緊張，雖然常常在舞台上，但畢竟是五人復出首秀，怕大家不知道我們是誰。」台下立刻回以熱烈尖叫聲，讓Energy滿懷感動，TORO也趁勢在舞台上宣布：「7月亞洲巡迴演唱會第一站就在小巨蛋！」振奮的消息更讓現場High翻。
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