火象星座理財幸運物曝光　 獅子座人氣爆棚、射手座房地產利多

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小海布魯克老師指出，2024年不僅是萬眾矚目的龍年，也是西洋生命靈數「8」的一年，「8」是一個充滿魔力的數字。8橫放，就會變成了數學的無限大符號「∞」，宛如「莫比烏斯」，一個沒有起點與終點的永恆之環，不論自環上的任何一點開始，都得以無限的延伸與循環，為「力量牌」畫面中的女子注入無窮無盡、永恆不滅的神秘魔力。
火象星座部分，小海布魯克老師出，這一年中說話的能力是成功關鍵，提升喉輪能量的個人配件是首選。藍芽耳機是火象星座2024無往不利的溝通利器，選擇領帶、絲巾、圍巾或是來杯暖暖的澎大海好好保養你的金嗓。此外，要管理滿檔的工作任務與行程，所以智能手錶、各種3C行動周邊也是牡羊座在外走跳、不可或缺的。能量選物 : 藍芽耳機、圍巾、3C行動周邊。能量精油 : 有機葡萄柚、迷迭香、依蘭依蘭。幸運色 : 天空藍。
給牡羊座的金句是「充電學習」：闖蕩新領域，自我成長再進化！今年牡羊座學習探索欲強烈，接受新知識新概念速度很快，開始熱衷於各類小組討論和社群活動，學什麼都能事半功倍。無論是原本主攻的專業，或是想要斜槓的領域，只要認真準備，都能順利考取相關證照，為自己的人生鍍金。愛情是一場華蓋雲集的盛宴。上半年大筆進帳的機會不少，存款可望來到新高峰。
牡羊座投資理財方面：累換業績紅不讓，財運直直上！想鹹魚翻身的，請好好把握4月份翻轉身價，富貴險中求，股匯市有利可圖。下半年，建議將投資重心轉往低風險投資工具。
給獅子座的金句則是「網路圈粉」：人氣直線上升，結交各路英雄豪傑的一年！與其說是人脈拓展，倒不如說是你底氣十足吸引別人主動來靠攏。提案簡報振奮人心、網路直播分享資訊，只要你一開金口就創造亮眼業績。善用網路與新科技，圈粉獲得好口碑，更藉此與各界菁英切磋交流，進而拓展事業觸角。友情是愛情進階的場域。人情往來是一筆糊塗帳，需要積極整頓財務。
獅子座投資理財部分：補救差錯、苦盡甘來的時期，將那些懸而未決的財產、財務問題，趁機好好解決一番。也許需要跟麻煩人物周旋，但意識到財務穩健重要性的你，不再逃避。
給射手座的金句是「起家入厝」：2024射手透過房地產投資將帶來利多，有更多的機會去建構一個溫暖舒適、夢幻美麗的居家環境，買屋、賣屋或居家修繕，需花時間耐心處理，家中瑣事雜務多，需多陪伴長輩小孩。安居落戶、享受天倫之樂，以全新方式看待工作的價值，有利於傳承家業、交班接棒，善用自身能力收穫雙贏的成果。下半年紅鸞星動，可望脫單或結婚。
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